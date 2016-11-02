به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، نخست وزیر عراق و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در سخنانی مقامات ترکیه را تهدید کرد.

بر اساس این گزارش، «حیدرالعبادی» فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در سخنانی در دیدار با هیأتی از تلعفر در استان نینوا تاکید کرد: نیروهای ما به زودی منطقه تلعفر را آزاد خواهند کرد. ما داعش را در بعد نظامی در هم خواهیم شکست. نیروهای عراقی با وحدت خود و به دور از اختلافات و درگیری های سیاسی به پیروزی خواهند رسید.

وی در ادامه با بیان اینکه وطن فروشان جایگاهی در کشور ندارند، تصریح کرد: ترکیه همسایه ما است و ما خواهان روابط با آن هستیم. زیرا جنگیدن موجب خسارت به طرفین می شود. از اظهارات برخی با هدف تحریک ترکیه علیه عراق تعجب می کنیم و خطاب به این افراد اعلام می داریم که آنکارا در صدد تامین منافع خود است نه شما.

نخست وزیر عراق بیان داشت: در صورتی که رهبران ترکیه در عراق ماجراجویی کنند، هزینه آن را پرداخت خواهند کرد و اگر حمله کنند، با حماسه ملی عراقی ها برای واکنش به این حمله مواجه خواهند شد. زیرا مردم عراق برای جانفشانی در راه دفاع از کشور خود آماده هستند.

گفتنی است، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اخیرا مدعی شد: اگر حشد الشعبی اقدام به ایجاد رعب و وحشت در تلعفر کند واکنش ما متفاوت خواهد شد. ما دید مثبتی به حمله حشدالشعبی به تلعفر نداریم.

از سوی دیگر «منصور البعیجی» نماینده پارلمان عراق با بیان اینکه «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه از حامیان اصلی داعش است، گفت: نیروهای «حشد الشعبی» نظامیان متجاوز تُرک را با تابوت هایشان به خانه باز می‌گردانند.