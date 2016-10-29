مهدیزاده:خوشحالم در این موفقیت بزرگ نقش داشتم/ یک تیم واقعی بودیم

امیرمهدیزاده بعد از کسب مدال طلای کاراته قهرمانی جهان با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: رقابتهای جهانی همیشه در بالاترین سطح فنی و با حضور بهترین کاراته کاهای دنیا برگزار می شود که نمی توان هیج رقیبی را دست کم گرفت. من برای کسب مدال طلای به اتریش آمده بودم و از همان اولین بازی نیز کار خود را با قدرت آغاز کردم.

وی افزود: من بازی به بازی بهتر شده و با کسب هر پیروزی انگیزه و روحیه دوچندانی برای برتری بر رقیب بعدی خود پیدا می کردم. تا رسیدن به فینال و کسب مدال طلا ۳۵ امتیاز از رقبا گرفته و تنها چهار امتیاز از دست دادم و در نهایت برای دومین بار روی سکوی قهرمانی جهان ایستادم.

دارنده دو طلا و یک برنز جهان در خصوص رقیب هلندی خود در مبارزه نهایی گفت: همین حریف در مسابقات ۲۰۱۴ آلمان مانع از رسیدن من به بازی نهایی شده بود. به همین دلیل انگیزه زیادی داشتم بعد از دو سال آن شکست را جبران کرده و با ارائه یک مبارزه برتر قاطعانه پیروز شوم که خدا را شکر چنین هم شد و با شکست او گردن آویز طلا را به خود اختصاص دادم.

مهدیزاده ادامه داد: این مدال را نتیجه توجه خاصه علمدار کربلا می دانم. شب تاسوعا در قم به هیئت رفته و از حضرت ابوالفضل(ع) خواستم در رقابتهای جهانی یاری ام دهد تا بتوانم مزد زحمات خود را بگیرم. معتقدم روی تاتامی اتریش نیز در تمام مسابقات کمک و مدد ایشان بود که موفق شدم به هدف خود برسم.

وی در مورد تاریخ سازی در کاراته ایران هم گفت: سرباز تیم ملی هستم و برای کسب موفقیت و شاد کردن دل مردم تلاش می کنم. از اینکه پرافتخارترین کاراته کای ایران هستم خیلی خوشحالم ولی بیشتر از آن برای آنکه شرمنده مردم نشدم خوشحالم. امیدوارم در سالهای آتی، مسابقات جهانی آینده و بازیهای آسیایی باز هم برای کاراته ایران افتخار کسب کرده و باعث خوشحالی مردم عزیز ایران شوم.

امیرمهدیزاده با مدال طلای جهان

قهرمان سال ۲۰۱۶ جهان به نتایج تیم ملی کاراته در این دوره از رقابتها اشاره کرد و گفت: ما به تمام معنا یک تیم واقعی بودیم که همه برای رسیدن به یک موفقیت بزرگ و ماندنی در تاریخ کاراته ایران هم قسم شده بودیم. خیلی خوشحالم که من هم نقشی در این موفقیت بزرگ داشتم. این نتیجه گویای همه چیز است و دیگر نیازی نیست از آن صحبت کنیم. همه دنیا کاراته ایران را تحسین کردند.

مهدیزاده با تمجید از تلاشهای استاد دباغیان گفت: ایشان یک مربی زحمت کش و سازنده است که بیشترین افتخارات کاراته ایران را کسب کرده است. من مدیون زحمات و تلاشهای ایشان هستم که واقعا جای وی در اتریش خالی بود. بعد از کسب مدال طلا هم با او صحبت کردم و خیلی خوشحال بود از این موفقیت ، امیدوارم مسئولین قدر این مربی سازنده را بدانند.

وی در پایان گفت: شش ماه برای موفقیت در مسابقات قهرمانی جهان تلاش کردیم. کادر فنی تیم ملی زحمات زیادی متحمل شد و کاراته کاها نیز به خوبی با برنامه های کادر فنی پیش رفته و در نهایت هم بهترین نتیجه را در تاریخ کاراته ایران ثبت کردیم و جا دارد از تک تک اعضای کادر فنی هم تشکر و قدردانی کنم.

این کاراته کای شایسته کشورمان در رقابتهای کاراته قهرمانی جهان و مبارزات وزن ۶۰- کیلوگرم با برتری مقابل «مارکو ریوکاوینا» از کرواسی، «یونگ جو» از کره جنوبی، «لوکا مارسکا» از ایتالیا، «فهد محمد احمد» از اردن، «سوفینه آگودیل» از فرانسه و «جفری هرنس» از هلند موفق به کسب مدال طلا شد.