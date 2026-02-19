اعلام سوال روز اول مسابقه پیامکی زندگی با آیه ها در کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، سوال روز نخست این مسابقه به مفهوم آیه ۴۵ سوره بقره با عبارت نورانی «وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ» در کدام گزینه بیان شده است؟

گزینه یک: صبر و نماز، تکیه‌گاه محکم مؤمن

گزینه دو: پرهیز از دروغگویی

گزینه سه: نترسیدن از بزرگی لشکر دشمن

گزینه چهار: ببخش تا بخشیده شوی

علاقه‌مندان برای شرکت در مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۱۴۹ ارسال کنند.

هر روز به قید قرعه، ۱۰ جایزه یک میلیون تومانی به ۱۰ نفر از شرکت‌کنندگانی که پاسخ درست را ارسال کرده باشند، اهدا می‌شود.

برندگان پاسخ سوال اول به ترتیب زیر است:

نفر اول: ۰۹۱۷...۸۷۲۱

نفر دوم: ۶۰۱۷...۰۹۱۷

نفر سوم: ۰۰۲۴...۰۹۱۷

نفر چهارم: ۲۳۰۳...۰۹۱۶

نفر پنجم: ۰۱۶۲...۰۹۱۲

نفر ششم: ۸۳۹۷ ...۰۹۰۲

نفر هفتم: ۵۵۸۳...۰۹۱۷

نفر هشتم: ۵۰۴۵ ...۰۹۱۷

نفر نهم: ۳۳۱۶...۰۹۱۷

نفر دهم: ۶۷۱۴...۰۹۱۶