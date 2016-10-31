محمدرضا سکوت مدیر تصویربرداری سریال «سرزمین کهن» از سختی های کار در این مجموعه گفت و درباره تصویربرداری کار در حوزه تاریخ معاصر بیان کرد: ما این کار را از آذرماه سال ۸۷ شروع کردیم و بعد از آن همانطور که می دانید چند سالی کار متوقف و با مشکل مواجه شد. با این حال تصور من و کمال تبریزی کارگردان سریال از همان ابتدا بر این بود که قالبی جدی و متفاوت برای اثر در نظر داشته باشیم تا یک قصه درجه یک را به تصویر بکشیم.

وی ادامه داد: از همان ابتدا فرمت بالاتری را نسبت به دیگر آثار تلویزیونی استفاده کردیم و سریال را به صورت ۴k ضبط می کنیم که کیفیت تصویر آن دو برابر اچ دی است و لازم است نور بیشتری استفاده کنیم که پیچیدگی های خاص خود را دارد. تبریزی سریال را به شکل یک اثر سطحی که فقط داستانی را تعریف کند، ندید. در این اثر همه بخش ها به لحاظ صحنه، موسیقی، صدابرداری، تصویر و... با زحمت کار شدند و هر قسمت از سریال می تواند به عنوان یک فیلم سینمایی باشد چراکه بسیار جدی به آن نگاه شد.

مدیر تصویربرداری «سرزمین کهن» درباره سختی هایی که در این سریال داشته است، عنوان کرد: سخت ترین شرایط ما زمانی بود که در شب های زمستان کار را تصویربرداری کردیم و یا تصاویری از بمباران و حضور ۱۰۰۰ یا ۲۰۰۰ نفره مردم داشتیم که باید بتوان اینها را در قاب دوربین مدیریت کرد.

وی درباره صحنه هایی که در آینده قرار است ضبط و تصویربرداری شوند، اظهار کرد: بخش های خارجی کار هنوز باقی مانده است و باید تصاویری از دانشگاه تهران ضبط کنیم. از امروز دهم آبان ماه هم دوباره به شهرک سینمایی غزالی می رویم و کار را در آنجا ادامه می دهیم.

مدیر تصویربرداری «سرزمین کهن» در واکنش به اینکه معمولا در سریال های تلویزیونی تصاویر مربوط به سال های انقلاب کمتر باورپذیر هستند، اظهار کرد: وقتی در مقطع تاریخ معاصر کار می کنید باید صحنه پردازی، شکل و شمایل خیابان ها، خانه ها، سردر خانه ها، ماشین ها، نوع پوشش و لباس با توجه به آن سال ها رعایت شود. این مقطع زمانی آنقدر نزدیک است که بسیاری از مردم هنوز یادشان است و خیلی باید دقت کرد و به همین دلیل تحقیق و مطالعه می طلبد. در این پروژه هم با همین نگاه تحقیقی کار انجام شد و علیرضا طالب زاده تحقیقات زیادی داشت البته زمان و بودجه نیز در اجرایی کردن این طراحی ها اهمیت بسیاری دارد.

سکوت درباره تصویربرداری این سریال عنوان کرد: من سعی کردم دقت و ظرافتی را در نورپردازی سریال رعایت کنم که کار به صورت طبیعی باشد. گاهی تصاویر در سریال ها حجم و بُعد ندارند اما این کار را به شکلی سینمایی تر نگاه کردیم و خواستیم عمق تصاویر به چشم بیاید.

وی در پایان بیان کرد: استفاده از لنزهای سینمایی باعث شد بافت تصویر در کار دلچسب تر باشد و همه صحنه یکدست و شفاف نباشد و امیدواریم خروجی این کار هم اثری دلچسب برای مخاطب باشد.

سریال «سرزمین کهن» به کارگردانی کمال تبریزی و سیدجمال سیدحاتمی و تهیه کنندگی محمد مسعود در حال تصویربرداری است.