۹ آبان ۱۳۹۵، ۲۱:۱۵

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر خوزستان منصوب شد

اهواز - علیرضا کاظمی به عنوان مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان منصوب و به صورت رسمی معارفه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی که پیش از این مدیرعاملی شرکت هایی همچون لوله سازی اهواز و کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را در کارنامه داشته، عصر امروز به صورت رسمی در تهران به عنوان مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی استان خوزستان معارفه شد.

وی جانشین نسیم صادقی در این سمت شده است.

شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی بزرگترین تولید کننده شکر کشور است که با ظرفیت سالانه ۷۰۰ هزارتن شکر سفید نیمی از شکر تولیدی کشور را تامین می کند.

شکرسفید، شکر قهوه ای، الکل طبی- صنعتی، خوراک دام، تخته صنعتی MDF و خمیرمایه از جمله تولیدات این شرکت به شمار می رود.  

علیرضا کاظمی در گفتگویی با خبرنگار مهر این انتصاب را تائید کرد.

