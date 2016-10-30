ادعای دروغ حمله به مکه نشانگر شکست درونی ائتلاف سعودی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، رئیس شورای عالی سیاسی یمن به خبرسازی ها و فضاسازی های دروغین سعودی ها علیه رزمندگان یمنی واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، «صالح الصماد» رئیس شورای عالی سیاسی یمن تاکید کرد: ادعای دروغ حمله به مکه نشانگر شکست درونی ائتلاف عربستان است. موشک های یمن مکه را هدف قرار نمی دهد؛ زیرا مکه برای یمنی ها عزیزتر از جان و مالشان است.

وی در ادامه تصریح کرد: آمریکا، اسرائیل و متحدان آنها که خون حجاج بیت الله الحرام را می ریزند، خطر واقعی برای مکه و مقدسات اسلام هستند. جنگ رسانه ای ائتلاف آمریکایی-سعودی که بر دروغ و نیرنگ متکی است، شکست خورده است و با این اقدامات نمی توانند بر جنایات آشکار سعودی ها در یمن سرپوش بگذارند.

گفتنی است، رزمندگان یمنی روز پنج شنبه یک موشک بالستیک را به فرودگاه جده شلیک کردند اما سعودی ها با فضاسازی و دروغ پراکنی رسانه ای مدعی شدند که هدف یمنی ها مکه بوده است.