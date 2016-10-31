باغ موسوم به ملارد شیر به فضای سبز تبدیل خواهد شد

علی اکبر خراسانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم حفظ فضای سبز شهری و تأثیرگذاری آن در پویایی و طراوت و نشاط شهری اظهار داشت:یکی از پایه های اصلی زیبا سازی شهر به حفظ و توسعه فضای سبز معطوف می شود و مجموعه مدیریت شهری ملارد نیز در همین راستا تلاش کرده تا نسبت به افزایش دامنه فضای سبز شهری نهایت تلاش و اهتمام لازم را به کار ببرد.

شهردار ملارد عنوان کرد:یکی از باغات حائز اهمیت شهر ملارد(موسوم به ملارد شیر) در سال ۹۰ خشک شد و ما نیز از ابتدای تصدی گری در کرسی مدیریت شهری ملارد تلاش کردیم، موارد حقوقی این موضوع را که در دوران گذشته واقع شده بود، از راه های قانونی پیگیری کنیم.

وی افزود:یکی از طرح های پیش بینی شده مدیریت شهری در خصوص باغ خشک شده ملارد شیر به احیا و تبدیل آن به فضای سبز معطوف می شود.

خراسانی گفت:مقرر است پنج درصد از فضای موجود در این عرصه نیز به مجموعه ای فرهنگی تغییر ماهیت دهد تا به واسطه آن بخشی از خدمات مورد نیاز در بخش فرهنگیِ این منطقه تأمین شود.

شهردار ملارد گفت:در سال ۹۱ نیز با پیگیری و ورود کمیسیون قطع اشجار، جریمه ای بالغ بر دو میلیارد تومان برای این اقدام(خشک شدن باغ) در نظر گرفته شده است.

وی افزود:در خصوص باغاتی که مدیریت آن بر عهده بخش های دولتی است، برخی نارسایی ها و کاستی ها وجود دارد و تجربه نیز ثابت کرده، مدیریت باغات توسط بخش خصوصی یا شهرداری با ضریب موفقیت هر چه بیشتری همراه است و باغ عمارت و باغ یاحسینی که متولی آن شهرداری ملارد بوده، از مصادیق این ادعا به شمار می رود.

خراسانی یادآور شد:در نظر داریم تا در حد توان و بضاعت موجود، مدیریت تعدادی از باغات شهر ملارد را بر عهده گرفته و تلاش می کنیم با اجرای طرح های موثر، فضای سبز مطلوب و شایسته ای در اختیار عموم مردم قرار دهیم که بدون تردید با حصول این هدف در عرصه حفظ باغات به توفیقات هر چه بیشتری نائل خواهیم شد.