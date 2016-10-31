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۱۰ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۵۸

فرماندار شادگان خبر داد:

اختصاص ۵۰ میلیون تومان کمک مالی به مدارس شادگان

اختصاص ۵۰ میلیون تومان کمک مالی به مدارس شادگان

شادگان ـ فرماندار شادگان از اختصاص ۵۰ میلیون تومان کمک مالی جهت تشکیل کلاس های فوق برنامه و تامین ۴۰۰ عدد میز و نیمکت دانش آموزی برای مدارس شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز فرج اللهی صبح امروز دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شادگان که با حضور حجت الاسلام مجید ناصری نژاد نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان، تقی زاده مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان، رضایی مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان خورستان و جمعی از مسئولان ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان در محل اردوگاه تربیتی شهر دارخوین برگزار شد، به مشکلات متعدد مدارس این شهرستان اشاره و بر ضرورت اختصاص وسایل کمک آموزشی و تجهیز مدارس تاکید کرد.

وی اظهار کرد: انتظار می رود اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان خورستان به نیازهای آموزش و پرورش شهرستان در تامین اعتبارات توجه کنند و در این زمینه مساعدت‌های لازم را داشته باشند.

فرماندار شادگان بر لزوم صدور مجوزهای درآمدزایی اداره آموزش و پرورش و شناسایی منابع پایدار کسب درآمد در این شهرستان تأکید کرد و گفت: ریاست آموزش وپرورش شادگان باید بمنظور رفع مشکلات بدیهی بتواند از درآمدهای محلی استفاده کند.

به گزارش مهر، تامین ۴۰۰  میز و نیمکت دانش آموزی، ۵۰ میلیون تومان کمک مالی جهت تشکیل کلاس های فوق برنامه ،۴۰ دستگاه کولر دوتیکه، مقاوم سازی و تجهیز سالن اجتماعات شهید مدرس  ، ۲۰ میلیون تومان کمک نقدی برای ۲۰ مدرسه شهرستان ، تجهیز مدارس شهرستان به کیت های آموزشی، تجهیز پژوهش سرای ابن سکیت، تجهیز و راه اندازی خانه معلم شادگان و یک دستگاه خودروی سواری و... از اهم مصوبات جلسه شورای آموزش پرورش شادگان بود.

کد مطلب 3811054

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