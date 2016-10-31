به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری بوشهر، حجت‌الاسلام هاشمی‌نژاد در نشست هم‌اندیشی فعالان سیاسی، اجتماعی شیعه و سنی شهرستان عسلویه اظهار داشت: مردم ساکن عسلویه در تمام صحنه‌ها از جمله انتخابات، راهپیمایی‌ها و ... حضوری چشمگیر داشته و دارند و با همدلی و برادری در کنار هم زندگی می‌کنند.

امام جمعه عسلویه با اشاره به مشکلات جدی در عسلویه گفت: آلودگی محیط زیست مشکل مهمی است که موجب معضلاتی هم برای مردم شده و بیماری‌های صعب العلاجی هم گریبانگیر مردم این منطقه کرده که باید فکر اساسی برای این مشکل کرد.

هاشمی‌نژاد بیکاری و عدم به‌کارگیری نیروهای بومی در شرکت‌های نفتی عسلویه را از دیگر مشکلات این شهرستان عنوان کرد و بیان داشت: خدمات ارزنده نظام را نباید نادیده گرفت اما حقایق را باید در جای خودش بیان کرد.

وی خواستار شهر شدن چاه مبارک و بیدخون از توابع شهرستان عسلویه شد و بیان داشت: چاه مبارک و بیدخون شرایط لازم برای شهر شدن را دارند و انتظار داریم مسؤولان شهرستان و استان پیگیری لازم برای تبیل این دو منطقه به شهر را انجام دهند.