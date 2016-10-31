سلیمان فرنجیه: میشل عون رئیس جمهور تمامی لبنانی ها است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، رقیب اصلی میشل عون برای تصدی پست ریاست جمهوری لبنان به رئیس جمهور جدید این کشور تبریک گفت.

بر اساس این گزارش، «سلیمان فرنجیه» رئیس جریان المرده لبنان در سخنانی اظهار داشت: به میشل عون تبریک می گویم؛ میشل عون رئیس جمهور تمامی لبنانی ها است.

رئیس جریان المرده که رقیب میشل عون برای ریاست جمهور لبنان بود، در ادامه سخنان خود تاکید کرد: پیروزی میشل عون، پیروزی خط و روند سیاسی ما است.

ساعاتی پیش نمایندگان پارلمان لبنان پس از گذشت دو سال و نیم از بحران خلأ ریاست جمهوری در این کشور، سرانجام «میشل عون» نامزد مورد حمایت حزب الله را به عنوان رئیس جمهور جدید برگزیدند.

در همین راستا نبیه بری رئیس پارلمان لبنان در سخنانی پس از انتخاب «میشل عون» به عنوان رئیس جمهور برای این کشور ضمن ابراز تبریک به عون تاکید کرد: از پارلمان و دولت تمام سلام به دلیل داشتن صبر زیاد تشکر می کنم.

همچنین میشل عون رئیس جمهور جدید لبنان ضمن ادای سوگند در سخنانی تاکید کرد: به عنوان رئیس جمهور و فردی که مسئولیت کشور را به وی سپرده اید، اعلام می کنم که اولین گام برای ثبات مطلوب، ثبات سیاسی است.