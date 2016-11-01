ثبت نام دوره تخصصی تفسیرقرآن کریم در تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان

حجت الاسلام فیروز علی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت نام ثبت نام دوره تخصصی تفسیرقرآن کریم سطح دو و سه در تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان و حوزه علمیه خبر داد و افزود: مدیریت حوزه علمیه استان زنجان در نظر دارد دوره تخصصی تفسیر قرآن کریم سطح دو و سه را برگزار کند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان گفت: روحانیونی که تمایل دارند در این دوره ها شرکت کنند به اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان و یا به حوزه علمیه زنجان مراجعه کنند.

خسروی شرایط لازم برای ثبت نام در دوره تخصصی سطح دو را اتمام پایه ششم،طول دوره سه سال به همراه اعطای گواهی اتمام دوره سطح دو می باشد و سطح سه هم اتمام پایه نهم و طول دوره ۲.۵ سال به همراه اعطای گواهی اتمام دوره سطح سه است.

وی تصریح کرد: حضور در این دوره های آموزشی رایگان است و طلبه ها می تواند برای ارتقای مهارت خود در این دوره ها شرکت کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان گفت: هدف از برگزاری این دوره ها این است که روحانیون وطلبه ها بتوانند با حضور در دوره های تفسیر قرآن آموزش لازم را دیده و مهارت خود را تقویت کنند.

خسروی یاد آورشد: باید فعالیت‌های قرآنی در بستر خاص و کارشناسی شده و مدیریت شده پیش برود تا به نتایج موردنظر برسیم.

وی یاد آورشد: امروز دشمن با هجمه فرهنگی وارد عرصه شده است و از همه ابزارها در این زمینه استفاده می‌کندکه در این میان قرآن بهترین ابزار برای برون رفت از این فتنه ها و هجمه های فرهنگی دشمن است.