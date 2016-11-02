اسدالله عسگراولادی در گفت‌وگو با مهر در خصوص مشکلات بانکی برای نقل و انتقال پول میان ایران و روسیه، گفت: توافقنامه‌ای در این خصوص میان بانک مرکزی ایران و بانک روسیه‌ای بسته شده است اما به این توافقنامه عمل نمی‌شود.

وی با عنوان اینکه بانک مرکزی ایران باید همکاری بیشتری را با بانک‌های روس داشته باشد، افزود: موضوع روابط بین بانکی باید از سوی بانک‌های دو کشور پیگیری شود تا در زمینه تجارت کارها آسان تر پیش برود.

رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه در خصوص موضوع جایگزینی روبل و ریال در معاملات میان ایران و روسیه، اظهار داشت: این موضوع هم مورد تایید تجار قرار دارد اما بانک مرکزی ایران، هنوز اقدامات لازم را برای آن انجام نداده است.

عسگراولادی با بیان اینکه امیدواریم بانک مرکزی هرچه سریعتر این مشکلات را حل کند، عنوان کرد: تسهیل مبادلات میان دو کشور می‌تواند منجر به افزایش حجم روابط تجاری شود.

گفتنی است؛ حجم صادرات ایران به روسیه در سال ۹۴ به رقم ۱۷۳ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار و واردات ما از این کشور در سال گذشته ۵۲۹ میلیون و ۸۷۰ هزار دلار بوده است. در ۶ ماهه ابتدای امسال هم حجم واردات ما از این کشور به رقم ۷۶۴ میلیون و ۶۲۶ هزار دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷۱.۷۱ درصد رشد داشته است.

براساس این گزارش، دو سال پیش در همین زمان بود که عسگراولادی از مذاکره تیم اقتصادی ایران در حاشیه سفر رئیس جمهور به روسیه خبر داده بود. وی گفته بود: «میلیون بانک» روسیه در کنار بانک ملی ایران مسئول مراودات تجاری میان دو کشور است که قرار شد این بانک که در هر پنج کشور دریای خزر شعباتی را ایجاد کرده است با ایران نیز به طور مشخص در موضوع پرداخت و دریافت‌ها همکاری ویژه داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه افزوده بود: مقرر شده که این بانک با ایجاد شعبه در ایران ریال و ارز را میان صادرکنندگان ایرانی مبادله کند به نحوی که هرچه که صادرکننده ایرانی به روسیه صادر کرد را با نرخ ارز آزاد ظرف سه تا پنج روز در ایران به طرف ایرانی بپردازد.

همچنین در این رابطه، غدیر قیافه نایب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه با اشاره به اینکه تاثیر اینگونه توافقنامه‌ها زمانی مشخص می‌شود که روابط کارگزاری بین دو کشور به خوبی برقرار شود، گفته بود: باید ابزار مالی شناخته شده و بین المللی بین بانک‌های دو کشور قابل استفاده باشد مانند انواع اعتبار نامه اسنادی از جمله دیداری، ال سی و یا انواع اعتبارنامه‌های مدت دار و بین المللی که به نظر می‌رسد بنا به گفته مسئولان بانک توسعه صادرات و بانک مرکزی فعلا گشایش اعتبار دیداری و نقدی قابل انجام است.

به گفته وی نکته دیگر این است که با کدام بانک‌ها این توافق‌نامه‌ها بسته شده است و کدام بانک ایرانی و روسی می‌تواند از این توافق نامه استفاده کنند. در حال حاضر فقط بانک توسعه صادرات و بانک بیزنس (که با سرمایه ۱۰۰ درصد ایرانی که متعلق به بانک ملی ایران است و در روسیه به ثبت رسیده است)، در این حوزه فعالیت می‌کنند و البته یک بانک کوچک روسی که از سال‌ها پیش با ایران کار می‌کند و بزرگی لازم را درحوزه ابزارهای نوین بانکی ندارد.

وی با بیان اینکه زمانی این توافق نامه‌ها تاثیرگذاری لازم را دارد که معاملات پولی با بانک‌های بزرگ دو کشور و روابط کارگزاری آنها شکل بگیرد، گفته بود: باید استفاده از ابزارهای بین المللی میان دو بانک برقرار باشد تا حجم معاملات بین دو کشور افزایش پیدا کند.

در واقع مشکلاتی مانند حل نشدن مناسبات مالی، موانع اخذ ویزای تجاری، حمل و نقل ضعیف دریایی و هوایی بر تجارت دو کشور سایه افکنده است.