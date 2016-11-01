به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدقاسم یعقوبی ظهر سه شنبه در دیدار با جمعی از مسئولان مجمع خادمان زائران پیاده حرم رضوی سلسلهالذهب در دفتر امام جمعه نیشابور، اظهار کرد: نباید هر کس، هر جا و هر طور دلش خواست موکب بزند و به هر شکل به زائران خدمات فرهنگی بدهد.
وی با تقدیر از فعالیتهای مجمع سلسلهالذهب، آن را در راستای اهداف نهاد امامت جمعه در نیشابور دانست و تاکید کرد: در خطبههای نماز جمعه منتهی به دهه آخر صفر در این خصوص با مردم صحبت میشود.
امام جمعه نیشابور خطاب به مسئولان این شهرستان تاکید کرد: با برنامههای این مجمع همراهی کنید و اگر جایی هم لازم است دفتر امام جمعه آماده همکاری میباشد.
رئیس هیئت امنای مجمع سلسلهالذهب نیز در این نشست گفت: دیدگاه ما که برآیند بیش از ۵۰ مسجد و هیئت مذهبی محوری نیشابور هستیم در اساسنامه مجمع قید شده است.
ابوالفضل مشکیان افزود: مجمع با انجام کارهای پژوهشی و عملیاتی با هماهنگی ارگانهای دولتی به دنبال رفع آسیبهای حرکت کاروانی و انفرادی زائران پیاده حرم رضوی است.
وی با اشاره به جمعیت هفت هزار نفری زائران پیاده مسیر نیشابور به مشهد که عملا یک سوم مجموع زائران پیاده را تشکیل میدهند، اظهار کرد: پارسال شاهد افزایش ۳۵ درصدی زائران بودیم و برآورد میشد در ده سال آینده این جمعیت زائران به یک میلیون نفر ارتقا پیدا کنند.
برپایی ۱۶۵ ایستگاه صلواتی در محور نیشابور به مشهد
این فعال مذهبی با اشاره به دایر شدن ۱۶۵ ایستگاه صلواتی در محور نیشابور به مشهد و فراهم شدن زیرساختهای اقامتی، پذیرایی و سرویسهای بهداشتی در این نقاط، اظهار کرد: تاکنون ۳۲ کیلومتر راه پیاده در این مسیر احداث شده است که توانسته به طرز ویژه از تلفات انسانی و صدمات رانندگی جلوگیری کند.
وی ابراز کرد: بیشترین حجم زائر در اواخر ۲۳ تا ۲۸ صفر است که در این خصوص ضرورت دارد مردم نیشابور با برنامههای ما همراهی کنند زیرا ما امسال صد هزار نفر زائر پیاده داریم.
در ابتدای این جلسه رئیس شورای سیاستگذاری مجمع خادمان سلسلهالذهب نیز گفت: هدف این مجمع فراهم کردن امکانات برای زائران پیاده حرم رضوی و مبارزه با جریانهای انحرافی به اصطلاح مذهبی است که میخواهند از این بستر سوء استفاده کنند.
حجتالاسلام غلامرضا شرعی افزود: برنامه مجمع در افق پنج ساله آتی این است که زائران پیاده حرم رضوی همچون مسیرهای منتهی به کربلا از امکانات برخوردار باشند که نیازی به ثبتنام در کاروانها نباشد و دغدغه زائر فقط کسب فیوضات معنوی باشد.
وی اضافه کرد: متاسفانه شاهد فعال شدن جریان شیرازیها در مسیر زیارتی زائران پیاده حرم رضوی و همچنین زائران عراقی هستیم که باید با اقدامات مناسب با برنامههای آنها مقابله شود.
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