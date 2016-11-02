کتاب«تغییرات، چالش ها و آینده خانواده ایرانی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «تغییرات، چالش ها و آینده خانواده ایرانی»نوشته تقی آزاد ارمکی استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران به همت انتشارات تیسا منتشر شد.

نویسنده در چگونگی شکل گیری این کتاب می نویسد: از تاریخی که به تأمل و تحقیق و گفت وگو و داوری در مورد وضعیت خانواده ایرانی پرداختم تاکنون بیش از یک دهه می گذرد. در این زمان افزون برتهیه دو کتاب با عنوان های درآمدی بر جامعه شناسی خانواده ایرانی و خانواده ایرانی، با همکاری دانشجویان و اساتید جامعه شناسی بیش از ده مقاله در مجله های علمی و پژوهشی داخلی و خارجی و ده ها گفت وگو و سخنرانی و نقد و بررسی درمورد ابعاد گوناگون خانواده ایرانی در مجله ها و روزنامه ها به چاپ رسانیده ایم.

نویسنده در پیشگفتار این کتاب می نویسد: در این کتاب سعی شده است مباحث جامعه شناسی خانواده در بستر جامعه ایرانی مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفته شود و در ابتدا کار از مروری بر نظریات خانواده آغاز می شود. در ادامه مهم ترین تغییرات، چالش ها و مسائل خانواده ایرانی شناسایی و تحلیل شده و سپس چشم اندازی از آینده خانواده ایرانی در ابعاد مختلف ارائه می شود. امید است این اثر بتواند برای فهم مسائل جدید خانواده ایرانی گامی بردارد و مقدمه ای برای حل مسائل آن در آینده باشد.

وی در مقدمه می گوید: در این کتاب سعی خواهیم کرد که در کنار بیان مهم ترین نظریات مرتبط با خانواده به وضعیت کنونی خانواده ایرانی در ابعاد مختلف آن و چالش ها و مسائل جاری و آتی آن بپردازیم تا به تصویر روشن تری از وضعیت کنونی نهاد خانواده دست یابیم ودر پی آن بتوانیم چشم انداز دقیق تری برای آینده خانواده ایرانی متصور شویم. امید است که این کتاب بتواند پاسخگوی برخی از چالش های عمده در حوزه خانواده ایرانی در زمانه ما باشد.

در پشت جلد این کتاب آمده است: در این کتاب هر چند از نظام های مفهومی و جهت گیری های نظری جامعه شناسان موسس (ماکس وبر و امیل دورکیم) در فهم و بیان وضعیت خانواده ایرانی بهره گرفته شده است، ولی سعی نشده تا رویکرد نظری خاصی براساس اطلاعات و آمار در این حوزه، مرکزیت یافته و اثبات یا رد شود. از سوی دیگر، سعی شده تا از غلبه رویکرد آسیب شناسانه در مورد خانواده فاصله گرفته شود. در مقابل تلاش بر این است تا تغییرات و چالش های ایجاد شده در خانواده ایرانی که ریشه در شرایط و مقتضیات اجتماعی و فرهنگی معاصر دارد، از آسیب های آن متمایز شود. در نتیجه تغییرات خانواده با آسیب های آن یکسان قلمداد نشده است.

همانطور که آسیب های موجود در خانواده تنها ساختار چالش های آن را بازگو نمی کند. از نظر نویسنده تغییرات و مشکلات با چالش های پیش روی خانواده ضمن اینکه از یکدیگر به طور جداگانه معرفی شده اند، ولی به لحاظ تجربی و تاریخی در هم تنیده شده قلمداد شده اند؛ زیرا ظهور و در نتیجه شناخت هر یک زمینه ظهور و شناخت دیگری است. در بیان ساحت درهم تنیده تغییرات خانواده با مشکلات و چالش های آن، نویسنده ضمن بیان فهم نظری خود در مورد «خانواده ایرانی»، به تجریه های زیسته جاری در این زمینه تکیه بسیار کرده است. بدین لحاظ است که کتاب می تواند برای گروه های متعدد اجتماعی اعم از همکاران دانشگاهی، محققان، دانشجویان و کارشناسان علاقه مند به خانواده و افراد عادی که هر یک به شکلی عضوی از خانواده (اعم از فرزند یا پدر یا مادر) می باشند مفید واقع شود.

کتاب تغییرات، چالش ها و آینده خانواده ایرانی نوشته تقی آزاد ارمکی استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران که به همت انتشارات تیسا در ۳۲۰ صفحه و با شمارگان ۱۲۰۰ نسخه به مبلغ ۲۱۹۰۰ تومان چاپ و روانه بازار نشره شده است.