محل استقرار موکب ها نباید گره ترافیکی ایجاد کند/حضور ۵۵ گشت نظارت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار منوچهر امان اللهی در حاشیه بازدید از پاسگاه انتظامی قزانچی و پلیس راه کرمانشاه - سنندج گفت: در ایام اربعین دو محور حمیل- تنگه قیر شباب و محور اسلام‌آباد غرب- قلاجه از سوی مأموران پلیس راه تحت کنترل ترافیکی قرار می ‌گیرد و تمهیدات لازم اندیشیده شده است.

وی با بیان اینکه تمام نواقص و نیازمندی‌ های این دو محور به راه و شهرسازی و سازمان راهداری اعلام‌ شده و تا اربعین رفع مشکل خواهند شد، تصریح کرد: پلیس ‌راه استان کرمانشاه راه ‌های ارتباطی بین ایلام و کرمانشاه در حوزه استحفاظی خود را تحت کنترل و مدیریت قرار می ‌دهد و با هرگونه تخلف حادثه‌ ساز برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

مقام ارشد انتظامی استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه محل استقرار موکب ها نباید گره ترافیکی ایجاد کند، گفت: همکاری مردم و دستگاه ‌ها با پلیس موجب ایجاد نظم، آرامش و ترافیک بدون حادثه در ایام اربعین خواهد شد.

حضور ۵۵ گشت محسوس و نامحسوس در محورهای مواصلاتی کرمانشاه

سردار امان الهی با اشاره به اینکه از تمام ظرفیت ‌ها برای روان ‌سازی ترافیک در این دو محور استفاده می‌ شود، از سازمان امداد و نجات نیز خواست نیرو و تجهیزات لازم را برای امدادرسانی به حادثه دیدگان در محل تردد زائران مستقر کنند.

وی ادامه داد: در ایام اربعین به‌ صورت شبانه روزی مسیر تردد زائران اربعین پایش و کنترل می‌ شود و رانندگان باید از هرگونه عجله و شتاب خودداری کنند.

فرمانده انتظامی استان عنوان کرد: در این ایام ۵۱ گشت محسوس و چهار گشت نامحسوس برای نظارت بر تردد وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی استان مستقر خواهند شد.

سردار امان اللهی خاطرنشان کرد: پلیس با تمام توان و امکانات در راستای تأمین امنیت تلاش خواهد کرد تا زائران سفری امن و ایمن داشته باشند.