به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، خیرالله خادمی گفت: برای تسهیل در تردد مردم در جاده های کشور به ویژه مسیرهای اصلی، شرکت زیرساخت ۴۴۱ کیلومتر جاده را به صورت بزرگراهی تا پایان هفته به بهره برداری می‌رساند.

وی افزود: این ۴۴۱ کیلومتر در ۲۰ استان کشور به صورت باند دوم زیر بار ترافیک می‌رود و اغلب مربوط به محورهایی است که مردم در آنها در اوج ترافیک با چالش مواجه بودند.

خادمی افزود: کاهش حوادث جاده ای، آسان شدن سفرها و کاهش زمان سفر از دستاوردهای این بزرگراه هاست.

وی گفت: یکی از مشکلات در بخش حمل و نقل در اوج ترافیک محورهای متصل به شمال کشور بود که در محور فیروزکوه، آزاد راه قزوین به رشت این مشکل برطرف شده است و تا پایان هفته به بهره برداری می رسد.

به گفته این مقام مسئول در محور فیروزکوه تونل های زیرآب به شیرگاه افتتاح و زیربار ترافیک می‌رود و در محور آزادراه قزوین - رشت در محدوده منجیل نیز تا پایان هفته تونل ها افتتاح می‌شود.

خادمی گفت: برای اجرای این طرح ها بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه شده که ارزش به روز این طرح ها بیش از این مبلغ است.