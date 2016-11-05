ترجمه عبدالله کوثری از کتب انتشارات آکسفورد منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشر ماهی دو ترجمه تازه از عبدالله کوثری را با عنوان «ادم اسمیت» و «ویرژیل» روانه بازار کتاب کرد.

این دو اثر از مجموعه کتاب‌های Past Masters انتشارات دانشگاه آکسفورد است که طی هر مجلد از این مجموعه نویسنده به شرح و معرفی افکار و عقاید و آثار اندیشمندی بزرگ از اعصار گذشته پرداخته است.

کتاب «ادم اسمیت» را دیوید رافائل تهیه و منتشر کرده است و در آن به شرح زندگی این اقتصاددان نامدار جهان و ریشه‌های شکل‌گیری اندیشه‌های او پرداخته است.

نویسنده در بخشی از این کتاب درباره اسمیت می‌نویسد:

ادم اسمیت از سوی بسیاری از نحله‌های فکری و سیاسی و در میان اقتصاددانان و فیلسوفان و جامعه‌شناسان به‌یکسان مورد احترام است و هر یک از ظن خود آرای او را می‌ستایند. کتاب درخشان او، تحقیق در ماهیت و علل ثروت ملل، از مهم‌ترین منابع در دفاع از تجارت و اقتصاد آزاد است. دیوید رافائل با ارائه‌ی نظام فکری ادم اسمیت، خاصه آرای او در فلسفه‌ی اخلاق و شرح کتاب نظریه‌ی احساسات اخلاقیو همچنین آثار او در علم و فلسفه، نشان می‌دهد که کتاب ثروت ملل باید در متن نظام فکری ادم اسمیت قرائت شود تا خواننده به درک عمیق‌تر آن نائل آید.

کتاب «ویرژیل» را نیز جسپر گریفین تالیف کرده و در آن شکل‌گیری اندیشه و آثار ادبی این ادیب یونانی مورد توجه قرار گرفته است.

جسپر گریفین، استاد ادبیات کلاسیک در دانشگاه آکسفرد، در کتاب ویرژیل آثار این شاعر برجسته‌ی رومی را بررسی می‌کند. او در فصل اول به زندگی و زمانه‌ی ویرژیل (یک قرن پیش از میلاد مسیح) اشاره می‌کند و نشان می‌دهد که ویرژیل در کار خود از چه سنت ادبی‌ای بهره برده است. گریفین در فصل‌های بعدی به بحث پیرامون آثار ویرژیل، از جمله انه‌اید و سرودهای شبانی، می‌پردازد.

این دو کتاب از سوی نشر ماهی با قیمت ۱۵ هزار تومان منتشر شده است.