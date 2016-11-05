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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۹:۵۲

در قالب یک کتاب؛

آخرین گفتگوی کیارستمی در «خانه‌ای با شیروانی قرمز» ثبت می‌شود

آخرین گفتگوی کیارستمی در «خانه‌ای با شیروانی قرمز» ثبت می‌شود

کتاب «خانه‌ای با شیروانی قرمز» شامل گفتگوی مشترک با عباس کیارستمی و آیدین آغداشلو به زودی توسط نشر ثالث چاپ می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب گفتگو با عباس کیارستمی و آیدین آغداشلو با عنوان «خانه‌ای با شیروانی قرمز» این روزها آخرین مراحل چاپ و انتشار را پشت سر می‌گذارد و قرار است به زودی توسط نشر ثالث به چاپ برسد.

این کتاب گفتگوی مرجان صائبی با این دو کارگردان و نقاش سرشناس را در بر می‌گیرد. به این ترتیب که دو چهره مذکور در یک گفتگو مشترک حضور دارند و سوال های مشترکی از آن‌ها می‌شود.

گفتگوی درج شده در این کتاب، آخرین گفتگویی است که زنده یاد کیارستمی پیش از درگذشتش انجام داده است.

«خانه‌ای با شیروانی قرمز» توسط نشر ثالث به چاپخانه ارسال شده و قرار است تا پایان آبان ماه با حجم ۱۰۰ صفحه منتشر شود.

کد مطلب 3813761

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