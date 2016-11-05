به گزارش خبرنگار مهر، رصد آمار معاملات واحدهای کلنگی در مهرماه سالجاری و مقایسه آن نسبت به مشابه سال گذشته نشان از افزایش خرید و فروش این املاک دارد. حجم معاملات کلنگی در سال ۹۴، ۶.۹ درصد از کل معاملات بوده درحالی که این رقم درسال ۹۵ به ۷.۹ درصد رسیده است.

در بازار مسکن، افزایش فروش واحدهای کلنگی نشانه‌ای از بهبود بازار ساخت و ساز است و می‌تواند شاخص خوبی برای پیش بینی بازار مسکن در آینده باشد؛ البته آمار چند ماه گذشته معاملات مسکن هم از بهبود بازار طی ماه های گذشته حکایت دارد به همین دلیل و با توجه به اهمیت خرید و فروش واحدهای کلنگی، خبرگزاری مهر، قیمت ملک کلنگی در مناطق مختلف شهر تهران(شمال، غرب، مرکز، شرق و جنوب) را مورد بررسی قرارداده است. یافته‌ها نشان از آن دارد که قیمت واحدهای کلنگی در شمال پایتخت بالاترین قیمت را دارند و پس از آن مرکز، غرب، شرق و جنوب پایتخت قرار دارند.

شمال تهران

اگر در شمال تهران به دنبال خرید ملک کلنگی و ساخت و ساز برج، آپارتمان، واحد اداری یا تجاری هستید باید به طور متوسط برای هر مترمربع ۱۸ میلیون تومان هزینه کنید، به عنوان نمونه در منطقه دربند یک واحد کلنگی ۲۷۵ متری با قیمت هر مترمربع ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و طول بر ۱۸ متر، ۳ میلیارد و ۴۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است.

یک واحد کلنگی ۴۰۰۰ مترمربعی هم در خیابان پاسداران با ارزش هر مترمربع ۲۵ میلیون تومان و طول بر ۱۰۰ متری، ۱۰۰ میلیارد تومان فروخته می شود.

غرب تهران

شرایط در غرب تهران برای ساخت و ساز و خرید ملک کلنگی آسانتر است و هر متر مربع واحد کلنگی حدود ۸ میلیون تومان قیمت گذاری می شود، در خیابان پونک تهران برای هر متر مربع واحد کلنگی باید ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه کنید که دراین صورت ارزش یک واحد کلنگی ۲۰۰ متری با طول بر ۱۰ متر حدود باید ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان است.

در منطقه طرشت برای خرید یک واحد کلنگی با طول بر ۱۰ متر و مساحت ۱۷۰ مترمربع باید ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت کنید که برای هرمترمربع حدود ۷ میلیون و ۷۵ هزار تومان می شود.

مرکز تهران

مرکز تهران نیز از لحاظ محدوده قیمت واحدهای کلنگی به غرب پایتخت نزدیک است؛ در این منطقه قیمت هرمتر مربع به طور متوسط ۱۲ میلیون تومان است، در منطقه یوسف آباد تهران برای خرید یک واحد کلنگی ۳۳۰ متری که طول بر ۱ ۱ متری دارد، هر مترمربع ۱۵ میلیون تومان قیمت گذاری شده و ارزش کل ملک ۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان است.

یک ملک کلنگی ۳۲۴متری و طول بر ۲۰ متری در خیابان انقلاب تهران، با قیمت هرمترمربع ۹ میلیون و ۲۵۹ هزار تومان، ۳ میلیارد تومان فروخته می شود.

شرق تهران

قیمت ها در شرق تهران متعادلتر است و هرمتر مربع ملک کلنگی حدود ۶ میلیون تومان به فروش می رسد، به عنوان نمونه در منطقه نارمک یک ملک کلنگی ۵۷۰ مترمربعی با طول بر ۱۵ متر و قیمت هرمترمربع ۸ میلیون تومان، ۴ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان می شود.

یک واحد کلنگی ۱۵۵ متری در خیابان پیروزی با طول بر ۶ متر و ارزش هرمترمربع ۵ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان، ۸۵۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

جنوب تهران

قیمت ها در جنوب تهران برای ساخت و ساز از همه نقاط پایتخت ارزانتر است و ارزش هر متر مربع ملک کلنگی در این منطقه ۴حدود میلیون تومان است، در منطقه مشیریه پایتخت، برای خرید یک متر مربع از واحدی کلنگی باید ۲ میلیون و ۹۱۶ هزار تومان در چنته داشته باشید که برای خانه ۱۲۰ متری با طول بر ۶ متر، ۳۵۰ میلیون تومان می شود.

یک واحد کلنگی با طول بر ۶ متر و مساحت ۹۰ متر مربع در منطقه نازی آباد که قیمت هرمتر ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است، ۴۱۴ میلیون تومان فروخته می شود.

قیمت ملک کلنگی در مناطق مختلف شهر تهران