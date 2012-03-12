املاک کلنگی رکورددار افزایش قیمت در اسفند/ قیمت ملک کلنگی در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، نوسان بازار ارز و سکه در ماه قبل، علاوه بر اینکه قیمت اغلب کالاها را افزایش داد، تاثیر 10 تا 20 درصدی هم بر بازار مسکن داشت و در ماه‌های پایانی سال، قیمت مسکن را بالا برد.

گرچه الان که روزهای پایانی سال را پشت سرمی گذاریم و بازار رونق ابتدای ماه را از دست داده است، قیمتها با افزایشی مواجه نشده اما به گفته فعالان بازار مسکن، قیمت انواع مسکن از جمله کلنگی در این مدت افزایش زیادی داشته است.

البته سیاست دولت برای تمرکز بر مسکن مهر خودمالکین هم از جمله مواردی است که بر قیمت خانه های کلنگی تاثیر گذار بوده است، زیرا بر این اساس دولت به مالکان زمین در هر کجای شهر که باشند، تسهیلات مسکن اختصاص می دهد و مالکان هم باید واحدهای خود را به متقاضیان مسکن مهر بفروشند.

از سوی دیگر، افزایش قیمت مسکن، همیشه سازندگان را تشویق می کند تا با خرید زمین و آپارتمان سازی سود بیشتری را به دست آورند بنابراین این دو عامل سبب شد که قیمت خانه های کلنگی به خصوص در شمال شهر تهران با افزایش زیادی مواجه شود.

یکی از فعالان بازار مسکن در این باره به مهر، گفت: در منطقه یک تهران، قیمت خانه های کلنگی تا متری 2 میلیون تومان هم افزایش پیدا کرده است و دلالان و سازندگان به دنبال خرید این املاک هستند تا در سال آینده آپارتمانهای نوساز خود را با قیمت بیشتری به فروش برسانند.

در این میان املاک کلنگی که جواز ساخت دارند با قیمت بیشتری به فروش می رسند، زیرا شامل طرح تفصیلی جدید نشده و سازندگان همچنان می توانند خارج از ضوابط طرح امسال، آپارتمان های خود را بسازند.

قیمت املاک کلنگی در برخی از محله های تهران

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت یک ملک کلنگی در خیابان نیاوران با 160 متر زمین و 3 نبش 960 میلیون تومان تعیین شده است و ملکی 200 متری در پاسداران اختیاریه، 2 نبش، متری 4 میلیون و 500 هزار تومان به فروش می رسد.

یک ملک کلنگی در خیابان دولت با 130 متر زمین، 2 نبش و 4 طبقه 75 متری در مرحله سفت کاری با قیمت یک میلیارد و 150 میلیون تومان به فروش می رسد همچنین زمینی با موقعیت تجاری - اداری در مرزداران به مساحت 800 متر به قیمت متری 7 میلیون و 500 هزار تومان قیمت گذاری شده است.

ملکی 90 متری در شاهین شمالی با بر 9 در 1.5 طبقه به قیمت 405 میلیون تومان به فروش می رسد و یک ملک 313 متری با بر 11.30 شمالی هر متر مربع 5 میلیون و 580 هزار تومان قیمت گذاری شده است.

همچنین از سوی مالک برای یک زمین 612 متری در قیطریه جنوبی هر مترمربع 5 میلیون و 800 هزار تومان قیمت تعیین شده است و 405 متری در تجریش متری 9 میلیون تومان به فروش می رسد.