بزرگداشت مجید برزگر در جشنواره فیلم کوتاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، به پاس حضور موثر مجید برزگر در حوزه فیلم کوتاه، بزرگداشت و مرور آثار این هنرمند در سومین روز سی و سومین جشنواره فیلم کوتاه تهران برگزار می شود.

در این برنامه چهار فیلم کوتاه «دوست، افسانه»، «کوچه های باد»، «تصنیف قدیمی و غمناک عصر بارانی آسمار» و «راه رفتن در مه» به کارگردانی مجید برزگر روز پنجشنبه ۱۹ آبان از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹ روی پرده می رود.

مجید برزگر متولد ۱۳۵۱ در همدان، نویسنده، کارگردان، عکاس، تهیه کننده و مدرس سینما است. او که دیپلم گرافیک، لیسانس کارگردانی و فوق لیسانس ادبیات دراماتیک دارد عضویت در هیات مؤسس انجمن فیلم کوتاه ایران، ریاست هیات مدیره‌ انجمن فیلم کوتاه ایران از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵، عضویت در کانون کارگردانان سینمای ایران، عضویت در هیات های انتخاب و داوری در جشنواره های فیلم داخلی و بین المللی و برگزاری نمایشگاه های انفرادی عکس و نقاشی را در کارنامه دارد.

از تجربیات مجید برزگر می توان به کارگردانی فیلم های کوتاه و نیمه بلند «اکران زندگی»، «دوست، افسانه»، «جنبش واژه زیست»، «فیلمی کوتاه درباره انتظار»، «کابوس وحشتناک من»، «مه در خانه»، «کوچه های باد»، «تصنیف قدیمی و غمناک عصر بارانی آسمار»، «راه رفتن در مه» و آثار مستند «سیاه مثل غربت»، «همچون در یک آیینه»، «حرفه: سینماگر»، «روشنایی های شهر» و «سوگ و سرود» و همچنین تهیه کنندگی آثار کوتاه و نیمه بلند «سکوت»، «تناولی به روایت تناولی»، «مکالمه»، «تنازع»، «مه در خانه»، «هنوز نه»، «وال ها» و «مسافر» اشاره کرد.

کارگردانی فیلم های سینمایی «فصل باران های موسمی»، «پرویز» و «یک شهروند کاملا معمولی» و تهیه کنندگی آثار سینمایی «پریدن از ارتفاع کم»، «ممیرو»، «والدراما»، «داستان خانواده فرشچی» و «بتادین» نیز در کارنامه برزگر به چشم می خورد.

مجید برزگر تا کنون برای فیلم های کوتاه و سینمایی اش جوایز متعدد داخلی و بین المللی دریافت کرده است.

سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران ۱۸ تا ۲۴ آبان به دبیری فرید فرخنده کیش برگزار می شود.