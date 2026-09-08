به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تداوم رویدادهای سرمایهگذاری در کشور با وجود محدودیتهای موجود و شرایط جنگی، گفت: با وجود تمام محدودیتها و یک سال جنگی که بر کشور گذشته است، رویدادهای سرمایهگذاری، بهویژه در حوزه ریل، بدون وقفه ادامه داشته است.
وی افزود: امروز در آیین امضای اسناد سرمایهگذاری مرکز لجستیک اینچهبرون، اسناد بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری به امضا رسید که بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان آن در اینچهبرون و بخشی نیز در آپرین انجام میشود.
اینچهبرون؛ دروازه راهبردی ایران به آسیای مرکزی و اوراسیا
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اهمیت راهبردی اینچهبرون بیان کرد: اینچهبرون فقط یک پایانه مرزی نیست، بلکه یک دروازه بسیار استراتژیک و راهبردی به کشورهای آسیای مرکزی و اوراسیاست و میتواند بهعنوان چشمه بار چین به ایران و ایران به اروپا، در مسیر رفت و برگشت کالا، نقشآفرینی کند.
وی ادامه داد: در اینچهبرون زیرساخت و سامانه حملونقل وجود داشت، اما یک گره چندینساله مانع از فعال شدن کامل ظرفیتهای این مرکز شده بود که با همت معاونت حقوقی ریاستجمهوری این مشکل برطرف شد. در فاصله کوتاهی، سه سرمایهگذار نخست، شامل یک سرمایهگذار روس، یک سرمایهگذار قزاق و یک سرمایهگذار ایرانی، برای آغاز فعالیت در این مرکز قدم برداشتند.
صادق ضن قدردانی از بنیاد مستضعفان به دلیل حمایت از توسعه ریلی کشور گفت: بنیاد مستضعفان بهویژه در حوزه ریل، پشتیبانی و حمایتهای خوبی دارد که قطعاً آثار و ثمرات آن را در توسعه ریل و راهآهن بهزودی شاهد خواهیم بود.
جهش ظرفیت ترانزیتی و لجستیکی اینچهبرون
وی با اشاره به ظرفیتهای بالای کشور در حوزه ترانزیت و لجستیک در مسیرهای شمال ـ جنوب و شمال شرق ـ غرب اظهار کرد: با سرمایهگذاریهایی که در مرکز لجستیک اینچهبرون آغاز شده است، ظرفیتهای بالقوه این منطقه به ظرفیتهای بالفعل تبدیل خواهد شد و میزان فعالیتهای ترانزیتی و لجستیکی چندین برابر میشود.
عضو کابینه دولت چهاردهم در پاسخ به پرسشی درباره میزان تأثیر حضور سرمایهگذاران خارجی بر توسعه کریدورها و جابهجایی بار گفت: دو شرکت قزاق و روس وارد این سرمایهگذاری شدهاند، زیرا هم روسیه و هم قزاقستان بارهایی دارند که از چین و کشورهای آسیای مرکزی وارد ایران میشود.
وی تاکید کرد: سرمایهگذاری در چنین منطقهای نشان میدهد چشمانداز شمالشرق کشور بسیار مناسب است. سرمایهگذاران روس و قزاق در نقطهای سرمایهگذاری میکنند که دروازه ایران و مسیر ارتباط ایران با اروپا محسوب میشود.
توسعه ترانزیت؛ فراتر از انبار کالا و فعالیت لجستیکی
وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: آثار این سرمایهگذاری تنها به انبار کالا یا فعالیتهای لجستیکی محدود نمیشود، بلکه افزایش ترانزیت را به دنبال خواهد داشت و افزایش ترانزیت نیز موجب توسعه میشود. مهمتر از افزایش ترانزیت، رونق کسبوکار در کشور است. رونق کسبوکار و شکلگیری مدلهای جدید فعالیت اقتصادی توسط بخش خصوصی، قطعاً در تقویت امنیت اقتصادی کشور مؤثر خواهد بود.
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