به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه امروز سه‌شنبه در مسکو با فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان دیدار و درباره تحولات بین المللی گفتگو کرد.

وزیر خارجه روسیه در این دیدار گفت: مسکو و ریاض در چارچوب اوپک‌ پلاس به‌طور هماهنگ عمل خواهند کرد. مسکو و ریاض از جستجوی راه‌ حل‌ های مصالحه‌ آمیز برای اجرای تفاهم‌ نامه اسلام‌ آباد بین آمریکا و ایران حمایت می‌کنند.

سرگئی لاوروف، سپس اضافه کرد: روسیه برنامه‌ های بسیاری همراه با عربستان دارد و حوزه‌ های مشارکت دو طرف در حال گسترش است. روسیه همواره برای مذاکره درباره اوکراین آماده است. روسیه از موضع متعادل عربستان در قبال اوکراین سپاسگزار است.

وی سپس افزود: اتحادیه اروپا و ناتو همچنان در تلاش برای تحقق شکست روسیه و حمایت همه‌ جانبه از اوکراین هستند. اتحادیه اروپا تمام تلاش خود را می‌کند تا مانع از آن شود که حل و فصل بحران اوکراین از منظر پرداختن به ریشه‌ های آن مورد بررسی قرار گیرد.

این مقام روسیه در ادامه گفت که مسکو به حل‌وفصل وضعیت پرتنش در غرب آسیا علاقه‌مند است.