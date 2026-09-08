علی گودرزی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیرو هشدار نارنجی صادر شده از سوی هواشناسی، از بعدازظهر سهشنبه تا چهارشنبه سامانه بارشی در مناطق غرب و شمال غرب استان تقویت میشود.
وی در ادامه افزود: شهرستانهای گرمه، سملقان و مانه و راز و جرگلان در این بازه زمانی شاهد رگبار شدید باران، رعد و برق و وزش باد شدید لحظهای خواهند بود و احتمال طغیان رودخانهها و آبگرفتگی منازل وجود دارد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی گفت: با توجه به این وضعیت، فرمانداران و اعضای ستاد مدیریت بحران استان موظف هستند ضمن آمادهباش تیمهای امدادی، نسبت به اطلاعرسانی محلی به شهروندان، کشاورزان و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه اقدام کنند.
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