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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۲۷

آماده‌باش ستاد بحران خراسان شمالی به دلیل هشدار نارنجی اعلام شد

آماده‌باش ستاد بحران خراسان شمالی به دلیل هشدار نارنجی اعلام شد

بجنورد- مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی گفت: با صدور هشدار نارنجی هواشناسی، تیم‌های امدادی و ستاد مدیریت بحران استان در وضعیت آماده‌باش کامل قرار گرفتند.

علی گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیرو هشدار نارنجی صادر شده از سوی هواشناسی، از بعدازظهر سه‌شنبه تا چهارشنبه سامانه بارشی در مناطق غرب و شمال غرب استان تقویت می‌شود.

وی در ادامه افزود: شهرستان‌های گرمه، سملقان و مانه و راز و جرگلان در این بازه زمانی شاهد رگبار شدید باران، رعد و برق و وزش باد شدید لحظه‌ای خواهند بود و احتمال طغیان رودخانه‌ها و آبگرفتگی منازل وجود دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی گفت: با توجه به این وضعیت، فرمانداران و اعضای ستاد مدیریت بحران استان موظف هستند ضمن آماده‌باش تیم‌های امدادی، نسبت به اطلاع‌رسانی محلی به شهروندان، کشاورزان و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه اقدام کنند.

کد مطلب 6941486

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