به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری در خطبه های نماز جمعه تبریز که با حضور پرتعداد و پرشور تبریزی ها در مصلی حضرت امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار داشت: از مردم تبریز و استان به خاطر حضور باشکوه و پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان تشکر می کنم.

وی سپس با بیان اینکه مردم بزرگ ایران و کشورهایی کع غیرت دینی دارند مشغول به استکبار ستیزی هستند، ادامه داد: این روحیه در راهپیمایی ۱۳ آبان در جای جای کشورمان متجلی شد و علاوه بر دانش آموزان و دانشجویان دیگر آحاد مردم نیز به خیابان ها آمدند و شعار مرگ بر آمریکا سر دادند.

وی با تاکید بر اینکه جوانان انقلابی با تسخیر لانه جاسوسی هیمه امپریالیستی آمریکا را شکستند، افزود: این حرکت انقلاب دوم و انقلاب بزرگ ‌تر از انقلاب اصلی بود، واکنش انقلابی این جوانان به بیش از ربع قرن غارت ایران توسط آمریکایی، پایان داد.

امام جمعه تبریز با تاکید بر اینکه افرادی که در برابر این استکبار سکوت کرده اند و بی ‌تفاوت هستند عافیت ‌طلب و بی ‌غیرتند، ادامه داد: بدون شک سازش با آمریکا نسخه دنیا طلب ‌ها، وابسته‌ ها و از نفس افتاده ‌ها است.

آیت الله مجتهد شبستری با اشاره به اینکه به دشمن هرگز نمی توان اعتماد کرد، ادامه داد: اگر در خصوص تعهدات برجام آمریکایی ها به قول های خود عمل نکنند شاهد فعال شدن سانتریفیوژهای ایران خواهند بود.

وی با تاکید بر اینکه جوانانی که آمریکا را نمی‌ شناسند به برجام نگاه کنند، ادامه داد: در برجام شاهد هستیم که غربی ها به تعهدات خود عمل نمی کنند و برای همین است که نمی توان به آنها اعتماد کرد.

امام جمعه تبریز منطق مردم ایران را منطبق بر قرآن دانست و گفت: مردم کشورمان براساس شیوه های دینی و قرآنی خود هر آنچه حق است را قبول می کنند به هیچ وجه غیر حق را قبول نمی‌ کنند.

آیت الله مجتهد شبستری با اشاره به اینکه آنچه باقی می ‌ماند حرف حق است، ابراز داشت: کسانی که تصور می ‌کنند قدرت‌ های بزرگ تکیه ‌گاه آنان است باید بدانند که خانه آنها خانه عنکبوت است.

وی با بیان اینکه شعار مرگ بر آمریکا هرگز فراموش نمی شود، ادامه داد: به دلیل جنایات بی ‌شمار آمریکا و غارت ثروت مردم ایران این شعار همیشه ورد زبان مردم ایران است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز در خصوص پیروزی مقاومت در انتخابات ریاست جمهوری لبنان گفت: این انتخاب را به فال نیک می گیریم، اسرائیل و عربستان سعودی نیز از این انتخاب بسیار ناراحت هستند، بعد از دو و نیم سال از خلأ ریاست جمهوری فردی سکان دار ریاست جمهوری لبنان شده است که مورد حمایت مقاومت لبنان بود.

آیت الله مجتهد شبستری افزود: رئیس جمهور لبنان به مسائل و تحولات سوریه اهمیت می دهد و در سوگند نامه خود نیز به اهمیت پس گرفتن اراضی فلسطین تاکید کرده است.