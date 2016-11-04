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۱۴ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۴۸

مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی سرشماری استان یزد:

۴۸۱ هزار نفر در یزد سرشماری شدند/ ۱۶ درصد خانوارها غایب

۴۸۱ هزار نفر در یزد سرشماری شدند/ ۱۶ درصد خانوارها غایب

یزد ـ مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی سرشماری استان یزد گفت: ۱۴۶ هزار خانوار یزدی با جمعیتی بالغ بر ۴۸۱ هزار نفر سرشماری شدند.

ضیا اولیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا روز پنجشنبه، سیزدهم آبانماه، ۴۰ درصد خانوارهای استان یزد سرشماری شدند که این آمار معادل ۴۸۱ هزار نفر در قالب ۱۴۶ هزار خانوار بوده است.

وی عنوان کرد: ۱۶ درصد از خانوارهایی که ماموران آمارگیر در آنها شرکت کرده اند نیز غایب بوده اند که لازم است این خانوارها هرچه سریعتر در سرشماری شرکت کنند.

اولیا بیان کرد: خانوارهایی که به منازل آنها مراجعه شده اما برای پاسخگویی به آمارگیران حضور نداشته اند باید با مراجعه به سایت سرشماری به نشانی www.sarshomari۹۵.ir  و بر اساس دستورالعمل قید شده در برگه های ارائه شده توسط ماموران آمارگیر، نسبت به ثبت اطلاعات خانوار خود اقدام کنند.

وی همچنین عنوان کرد: خانوارهای غایب همچنین می توانند با برقراری تماس تلفنی با ستاد سرشماری شهرستان محل سکونت خود، توسط آمارگیران تلفنی اطلاعات خود را ثبت کنند.

اولیا با اشاره به اینکه کار آمارگیران سرشماری نفوس و مسکن ۹۵ تا ۲۸ آبان‌ماه حتی در روزهای تعطیل ادامه دارد، از مردم خواست پس از رؤیت کارت شناسایی و اطمینان از آمارگیر بودن فرد مراجعه کننده، برای ارائه و ثبت اطلاعات خانوار خود یا ارائه کد ۱۲ رقمی همکاری لازم را داشته باشند.

کد مطلب 3815055

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