به گزارش خبرگزاری مهر، «گیتا» نخستین ساخته بلند مسعود مددی که به تهیه‌کنندگی مجید شیخ انصاری تولید شده داستانی مادرانه دارد و از تولیدات مشترک موسسه تصویر شهر و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است.

«گیتا» در نیمه اول آذرماه و پس از پایان اکران فیلم «یتیم ‌خانه ایران» در سینماهای کشور به نمایش در می‌آید. پخش این فیلم بر عهده موسسه رسانه فیلمسازان است.

آنونس‌های فیلم «گیتا» برای نمایش در تلویزیون و سینماها نیز توسط مهدی مقدم و روح‌الله موحدی در حال ساخت است.

«گیتا» سال گذشته در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت و چندی قبل نیز به بخش مسابقه جشنواره فیلم «اوهاکا» مکزیک دعوت شد.

داستان این فیلم روایت زندگی گیتا و همسرش امیر است که دل مشغولی‌های ساده خود را دارند. گیتا بعد از گذشت دو سه سال از رفتن پسرش به خارج از کشور هنوز بشدت دلتنگ است و دوری او را بر نمی‌تابد. فارغ از همه تدابیر و دلخوشی‌های ساده آن‌ها، سرنوشت تغییرات پیچیده و غیرمنتظره‌ای برایشان رقم می‌زند.

مسعود مددی فیلمنامه اثر را به صورت مشترک با میترا تیموریان نوشته است و مریلا زارعی، حمید آذرنگ، سارا بهرامی، بهناز جعفری، نادر فلاح، یلدا قشقایی، کتایون سالکی، محمدحسین محمدیان و رامین افشاری در آن به ایفای نقش می‌پردازند. مجید شیخ انصاری نیز تهیه کننده این فیلم سینمایی است.