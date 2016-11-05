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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۹:۴۱

«گیتا» از نیمه‌ اول آذر در سینماهای کشور اکران می‌شود

«گیتا» از نیمه‌ اول آذر در سینماهای کشور اکران می‌شود

فیلم سینمایی «گیتا» به کارگردانی مسعود مددی از نیمه اول آذر ماه در سینماهای کشور اکران می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «گیتا» نخستین ساخته بلند مسعود مددی که به تهیه‌کنندگی مجید شیخ انصاری تولید شده داستانی مادرانه دارد و از تولیدات مشترک موسسه تصویر شهر و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است.

«گیتا» در نیمه اول آذرماه و پس از پایان اکران فیلم «یتیم ‌خانه ایران» در سینماهای کشور به نمایش در می‌آید. پخش این فیلم بر عهده موسسه رسانه فیلمسازان است.

آنونس‌های فیلم «گیتا» برای نمایش در تلویزیون و سینماها نیز توسط مهدی مقدم و روح‌الله موحدی در حال ساخت است.

«گیتا» سال گذشته در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت و چندی قبل نیز به بخش مسابقه جشنواره فیلم «اوهاکا» مکزیک دعوت شد.

داستان این فیلم روایت زندگی گیتا و همسرش امیر است که دل مشغولی‌های ساده خود را دارند. گیتا بعد از گذشت دو سه سال از رفتن پسرش به خارج از کشور هنوز بشدت دلتنگ است و دوری او را بر نمی‌تابد. فارغ از همه تدابیر و دلخوشی‌های ساده آن‌ها، سرنوشت تغییرات پیچیده و غیرمنتظره‌ای برایشان رقم می‌زند.

مسعود مددی فیلمنامه اثر را به صورت مشترک با میترا تیموریان نوشته است و مریلا زارعی، حمید آذرنگ، سارا بهرامی، بهناز جعفری، نادر فلاح، یلدا قشقایی، کتایون سالکی، محمدحسین محمدیان و رامین افشاری در آن به ایفای نقش می‌پردازند. مجید شیخ انصاری نیز تهیه کننده این فیلم سینمایی است.

کد مطلب 3815381

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