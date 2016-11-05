راه ارزان تصفیه آب با گرافن

به گزارششش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، نادیا آیاد، دانشجوی مهندسی مواد موسسه مهندسی نظامی برزیل بهعنوان برنده چالش گرافن« Sandvik Coromant » شناخته شد.
آیاد ایده استفاده از گرافن برای ساخت ادوات فیلتراسیون را مطرح کرد، فیلتری که میتواند برای نمکزدایی از آب شور مورد استفاده قرار گیرد. چنین فیلتری برای تولید آب آشامیدنی برای منزل مناسب است.
این رقابت از ماه آوریل تا می سال ۲۰۱۶ برگزار شد و از افراد مختلفی برای مطرح کردن ایدههای خود در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر دعوت به عمل آمد. در این رقابت از شرکتکنندگان درخواست شده بود تا برای حل مشکلات جهانی با استفاده از گرافن، ایدههایی را مطرح کنند.
ایده نادیا آیاد بهگونهای است که میتواند مصرف انرژی را کاهش داده و هزینه کار را پایین آورد. این روش نسبت به روشهای رایج مقرون به صرفهتر است.
بهعنوان بخشی از این جایزه، آیاد به دفتر برگزاری این رقابتها در سوئد دعوت شدهاست تا با متخصصان صنعتی در این حوزه دیدار داشته باشد. همچنین او برای بازدید از مرکز گرافن دانشگاه چالمرز دعوت شدهاست.
آیاد اظهر داشت: من بسیار خوشحالم که روی کاربرد مواد پیشرفته کار میکنم. این فرصت پیشآمده برای سفر به سوئد برای من بسیار مغتنم بوده تا محققان پیشرو در این حوزه را ملاقات کنم. این چیزی است که من مشتاقانه منتظر آن هستم.
پاتریک کارلسون از مدیران مرکز گرافن در دانشگاه چالمرز عنوان کرد: گرافن مادهای با پتانسیلهای بالا است که میتواند منشاء خلاقیت در حوزههای مختلف باشد. پرواضح است که گرافن دارای پتانسیلهای بالایی در فناوریهای نوظهور بوده و از آن میتوان برای ارائه مدلهای کسب و کار جدید استفاده کرد.
وی افزود: این ماده میتواند به شرکتهای فعلی کمک کند تا در مدل کسب و کار خود تغییراتی ایجاد کنند. این چالش راهی مناسب برای تفکر پیرامون مدلهای کسب و کار جدید است. همچنین این چالش بهعنوان بخشی از برنامه چشمانداز Sandvik Coromant است که روی روندهای آینده و چالشهای کسب و کار در صنعت تولید متمرکز است.
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