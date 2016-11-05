به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایم، سریال «سیمپسون‌ها» قراردادی برای ادامه دو فصل دیگر بست تا مستقیم وارد فهرست رکوردشکن‌ها شود و پس از معرفی به عنوان طولانی‌ترین انیمیشن اکنون طولانی‌ترین سریال تلویزیونی نیز بشود.

دیروز جمعه شبکه فاکس اعلام کرد دستور ساخت دو فصل دیگر از این انیمیشن کمدی را داده است. به این ترتیب فصل ۲۹ و ۳۰ این سریال نیز ساخته خواهد شد و در مجموع تعداد اپیزودهای این سریال را به ۶۶۹ قسمت می‌رساند.

شمار این اپیزودها نشان می‌دهد «سیمپسون‌ها» از سریال «دود اسلحه» با ۶۳۵ قسمت نیز جلوتر می‌رود و پراپیزودترین سریال تلویزیونی تاریخ خواهد بود.

سال پیش اعلام شده بود جین و مت گرونینگ این سریال را تا فصل ۲۸ ادامه می‌دهند و آن را آخرین باری خوانده بودند که فاکس تصمیم به تداوم این سریال می‌گیرد. تا پایان یافتن فصل ۲۸ این سریال که اکنون در حال نمایش است، تعداد اپیزودهای این سریال به ۶۲۵ اپیزود خواهد رسید.

این سریال با ۶ صدای اصلی روی آنتن می‌رود و در واقع ۶ بازیگر صداپیشگان اصلی و دایمی آن هستند.

این برنامه تلویزیونی که از سال ۱۹۸۹ روی آنتن رفته تاکنون برنده ۳۲ جایزه امی شده است. این سریال ماه پیش رسیدن به اپیزود ۶۰۰ خود را جشن گرفت.

در بیانیه‌ای که به این مناسبت از سوی دانا والدن و گری نیومان مدیرعاملان فاکس منتشر شد آمده بود: به یک لحظه رکوردشکن دیگر رسیده‌ایم؛ این سریال در شبکه معنایی خاص دارد و استودیو و همه افراد آن از مفهموم فرهنگی این سریال در سراسر جهان تاثیر پذیرفته‌اند.

مت گرونینگ، جیم بروکس و ال جین تهیه کنندگان این سریال انیمیشنی هستند.

در حالی که فصل ۲۶ این سریال به طور میانگین ۶.۲ میلیون تماشاگر برای هر اپیزود داشت، فصل ۲۸ که اکنون روی آنتن می‌رود با ۷.۲ میلیون مخاطب همراه شده است.

ماجراهای این مجموعه در شهری به نام اسپرینگ‌فیلد اتفاق می‌افتد. بیشتر شهروندان اسپرینگ‌فیلد زردرنگ هستند و بیشتر آنها تنها ۴ انگشت در هر دستشان دارند. در یک نظرسنجی در آمریکا، مشخص شد که آمریکایی‌ها درباره خانواده سیمپسون اطلاعات بیشتری دارند تا درباره متمم اول قانون اساسی آمریکا. طنز کلاسیک این مجموعه درباره مسایل روز، هوادار زیادی در سراسر جهان دارد.