به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از کتاب انقلاب رنگها با حضور حجت الاسلام گنابادی نژاد؛ مسئول سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی، علیرضا کمری؛ صاحب نظر تاریخ شفاهی انقلاب و دفاع مقدس، وحید جلیلی؛ معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد و جمعی از هنرمندان برپا میشود.
این برنامه امروز(شنبه ۱۵ آبان) ساعت ۱۸ در حسینیه آیت الله خامنهای مشهد واقع در خیابان شهید اندرزگو ۱۴ برگزار میشود.
انقلاب رنگها در ۳ فصل به فعالیتهای علیرضا خالقی در زمینه خطاطی، نقاشی و تصویربرداری در دوران انقلاب و دفاع مقدس در حزب جمهوری اسلامی و تبلیغات جنگ میپردازد.
اثر به یاد ماندنی خالقی تصویری بزرگ از حضرت امام خمینی است که در راهپیماییهای مردم مشهد در سال ۵۷ پیشاپیش جمعیت حرکت داده میشد.
رهبر انقلاب در این خصوص میگویند: «عکس بزرگی از امام ساخته شده بود که طولش ۱۷-۱۶ متر بود و به همین تناسب عرض داشت... دوستان میگفتند این مثل علامت مخصوص بنی اسرائیل است که در هر جنگی این را با خودشان می بردند پیروز میشدند. آن روز هم -۹ دی- که این عکس بزرگ را با خودمان حمل میکردیم دلهایمان قرص بود که امروز هم حادثهای پیش نمیآید»
کتاب انقلاب رنگها مجموعه کاملی از آثار تجسمی علیرضا خالقی را در بخش پوسترها و نقاشیها برای علاقهمندان نمایش میدهد.
در بخش ضمایم نیز دکتر مصطفی گودرزی استاد دانشگاه و عضو پیوسته فرهنگستان هنر در مقالهای تحلیلی به موضوع هنر انقلاب و مردمی در برابر هنر غرب زده میپردازد.
کتاب انقلاب رنگها به همت واحد تاریخ شفاهی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در ۳۵۰ صفحه در نشر معارف چاپ شده است.
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