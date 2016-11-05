آمادگی شهرداری نهاوند برای پذیرایی از زائران اربعین

صفی الله خرم‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه نهاوند دروازه ورود اسلام به ایران است، گفت: مردم مؤمن نهاوند به خاندان مظلوم پیامبر (ص) علاقه و عشق و محبت دارند و همه‌ساله در ایام محرم و صفر هر آنچه در توان دارند درراه امام حسین (ع) در طبق اخلاص می‌گذارند.

وی ادامه داد: شورای شهر نهاوند در راستای خدمت‌رسانی شایسته به زائران اربعین مصوباتی به تصویب رسانده که در ایام فعالیت موکب در میدان سید الشهداء واقع در پمپ‌بنزین برای همگان قابل‌مشاهده خواهد بود.

مسئول کمیسیون فرهنگی شورای شهر نهاوند، افزود: نصب داربست برای احداث، استقرار و فعالیت موکب، نصب ظرف‌شویی و راه اندازی سرویس بهداشتی برای زائران و مسافران، رنگ‌آمیزی و ترمیم سرویس‌های بهداشتی و تهیه مایحتاج و اقلام توزیعی در حد توان ازجمله اقدامات صورت گرفته است.

خرم‌آبادی از شهردار نهاوند و اعضای شورای اسلامی و مدیران و مسئولان که در راستای خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و ۷۲ تن از یاران باوفایش تلاش می‌کنند تقدیر و سپاسگزاری کرد.