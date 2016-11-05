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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۵۰

مهدی ماهانی بازیگر «طاقباز» شد

مهدی ماهانی بازیگر «طاقباز» شد

مهدی ماهانی به عنوان بازیگر نقش اصلی فیلم «طاقباز» معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «طاقباز» به کارگردانی شهرام اسدزاده به زودی در تهران کلید می خورد و مهدی ماهانی از بازیگران سینما و تلویزیون عهده دار نقش اصلی مرد این فیلم است.

ماهانی که به تازگی بازی در فیلم سینمایی «گشت ارشاد ۲» را به پایان رسانده است چندی پیش مورد عمل جراحی قلب قرار گرفت و در این فیلم که به روش پلان سکانس ساخته می شود بدون توقف ایفاگر نقش یک معتاد دچار توهمات ناشی از مصرف مواد مخدر است.

بازیگران «طاقباز» روزهای پایانی دورخوانی را سپری می کنند و فیلم از مضمونی اجتماعی برخوردار است.

درخلاصه داستان فیلم آمده است: شاهرخ در مقطعی از زندگی خود پیوسته در تشخیص دنیای واقعی و توهمات معلق است  و باعث بروز اتفاقات غیر قابل جبرانی برای خود و افراد پیرامونش می شود.

کد مطلب 3815809

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