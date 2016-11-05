به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مظفری ظهر شنبه در دومین همایش مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور که در هتل جم مشهد برگزار شد، با بیان اینکه تحول ایجاد شده در دستگاه قضایی با راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور شایسته تقدیر است، اظهار کرد: در گذشته انجام امور اداری که به صورت دستی انجام می‌شد باعث ایجاد مشکلات زیادی می‌شد اما با الکترونیکی شدن رسیدگی به موارد قضایی، مسائل و مشکلات این حوزه برطرف شده است و اکنون به‌گونه‌ای شده که هراطلاعاتی که مورد نیاز باشد به راحتی به‌دست می‌آید.

وی افزود: در وضعیت سابق شاهد تردد بالای مراجعان و ترافیک در دستگاه قضایی بودیم که اکنون کاهش چشمگیری داشته است و برخی‌ دعواها به‌ویژه علیه سازمان‌های دولتی به چند شعبه مراجعه می‌کردند و فکر می‌کردند که شاهد یکی از شعبه‌ها به نفع طرف مقابل به واسطه ارتباطی که دارد رأی بدهد، گرچه اینگونه نبوده است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: پرونده‌هایی مانند شرکت پدیده با دستور رئیس قوه قضائیه باید در خراسان رضوی رسیدگی شود و علت آن آگاهی لازم و کامل بوده و اگر این مهم نبود مشکلاتی به دلیل عدم آگاهی به‌وجود می‌آمد.

وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات قطع مکرر سیستم‌ها است که سبب گلایه‌مندی مردم شده و از مسئولان امر درخواست رفع این مشکل را داریم تا مواردی همچون بازرسی‌های ویژه مشکلی را شاهد نباشیم، عنوان کرد:بحث هزینه کردن پنج درصد نیازمند شفاف سازی است تا مردم با آگاهی کامل اقدام کنند.

مظفری ادامه داد: برگزاری کلاس‌های آموزشی یک نیاز فنی بود و باید در هر حوزه‌ای که فعالیت می‌شود فرد خدمت‌کننده دارای اطلاعات کامل، تخصصی و به‌روز باشد.

وی با بیان اینکه بسیاری از هزینه‌ها به قوه قضائیه تحمیل شده است و اکنون خدماتی پشتیبانی می‌شود و پیشنهاد داریم که بخشی از درآمد در اختیار دادگستری قرار بگیرد تا خسارت‌های تحمیل شده جبران شود و درخواست داریم که نسبت به موضوع منابع انسانی هم رسیدگی شود.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد: پیشنهاد می‌کنیم که برخی از دفاتر در نزدیکی مجمتع‌های قضایی تأسیس شود تا در امر رسیدگی شاهد افزایش سرعت خدمات‌رسانی باشیم و مشکل تعداد نیروی اضافه‌ای که باید برای مسیرهای دورتر اضافه شود هم برطرف می‌شود و شاهد کاهش تعداد نیرو و افزایش خدمات باشیم.