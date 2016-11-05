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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۲۲

تظاهرات گسترده در کره جنوبی

دهها هزار نفر با برپایی تظاهراتی در سئول پایتخت کره جنوبی خواستار استعفای «پارک گئون های» رئیس جمهوری این کشور شدند.

کد مطلب 3816168

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