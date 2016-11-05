https://mehrnews.com/xGsqZ ۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۲۲ کد مطلب 3816168 اخبار کوتاه بین الملل اخبار کوتاه بین الملل ۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۲۲ تظاهرات گسترده در کره جنوبی دهها هزار نفر با برپایی تظاهراتی در سئول پایتخت کره جنوبی خواستار استعفای «پارک گئون های» رئیس جمهوری این کشور شدند. کد مطلب 3816168 کپی شد مطالب مرتبط اپوزیسیون لایحه استیضاح «پارک» را به پارلمان کره جنوبی داد پیچیدگی بحران سیاسی کره جنوبی دامن «بان» را هم گرفت رئیس جمهور کره جنوبی در پرونده فساد دخیل بوده است نتیجه استیضاح را می پذیرم رئیس جمهور معزول کره جنوبی عذرخواهی کرد برچسبها کره جنوبی تظاهرات پارک گئون های
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