ارتش نیجریه ۱۴ تروریست بوکوحرام را به هلاکت رساند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، شمار زیادی از عناصر تروریستی در درگیری با ارتش نیجریه در یکی از مناطق مرزی این کشور کشته شدند.

بر اساس این گزارش نیروهای ارتش نیجریه حملات تروریست های بوکوحرام را در منطقه بورنو واقع در شمال شرق این کشور دفع و ۱۴ نفر از عناصر عضو این گروه تروریستی را به هلاکت رساندند.

از سوی دیگر گروه تروریستی بوکوحرام نیز چند حمله علیه نیروهای ارتش نیجریه در این منطقه انجام داد که در پی آن ۵ نیروی ارتش نیجریه کشته و ۴ تَن دیگر زخمی شدند.

گفتنی است، گروه تروریستی بوکوحرام بیش از ۵ سال است که کشورهای آفریقایی نیجر، نیجریه، چاد و کامرون را هدف حملات تروریستی خود قرار داده است که منجر به کشته و زخمی شدن شماری از عناصر امنیتی کشورهای قاره سیاه شده است.