حماس: ملت ما در برابر تحرکات اشغالگران ساکت نخواهد ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حماس، جنبش مقاومت اسلامی حماس عملیات قهرمانانه‌ای را که در نزدیکی اوصرین در جنوب شهر نابلس در شمال کرانه باختری اشغالی صورت گرفت، تبریک گفت و تاکید کرد که این عملیات پاسخی مشروع به جنایات مستمر رژیم اشغالگر و شهرک‌نشینان افراطی آن است.

این جنبش شهادت مجری این عملیات را تسلیت گفت و تأکید کرد: ملت فلسطین در برابر تجاوزگری، شهرک‌سازی، کوچ اجباری و هدف قرار گرفتن سرزمین و مقدسات خود سکوت نخواهد کرد و به مقاومت، پایبندی به حقوق ملی و ایستادگی در سرزمین خود ادامه خواهد داد و با سیاست‌های رژیم اشغالگر برای تحمیل واقعیت‌های جدید و از میان بردن موجودیت فلسطینی مقابله خواهد کرد.

این جنبش ضمن تمجید از شجاعت شهید مجری عملیات، از ملت فلسطین در تمامی استان‌های کرانه باختری و قدس خواست مقاومت و رویارویی با نظامیان رژیم اشغالگر و شهرک‌نشینان صهیونیست را تشدید کرده و وحدت و پایداری خود را تقویت کنند.

حماس خواستار تشدید تلاش‌های مردمی و ملی برای مقابله با طرح‌های شهرک‌سازی، الحاق و کوچ اجباری، مقابله با تجاوزهای شهرک‌نشینان و حفاظت از سرزمین، مقدسات و حقوق ملی ملت فلسطین شد.