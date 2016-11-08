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۱۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۵۹

رئیس شوراهای حل اختلاف گلستان:

گذشت شاکیان باعث آزادی ۱۶ زندانی گلستان در سال ۹۵ شد

گذشت شاکیان باعث آزادی ۱۶ زندانی گلستان در سال ۹۵ شد

گرگان- رئیس شوراهای حل اختلاف گلستان گفت: ۱۶ زندانی در ۶‌ماهه نخست سال ۹۵ با تلاش اعضای شورای حل اختلاف گلستان و گذشت شاکیان آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادگستری کل گلستان، احمد جعفری بابیان این‌که کمک به کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان امسال به شکل ویژه در دستور کار شوراهای حل اختلاف گرگان و گنبدکاووس قرارگرفته است، اظهار کرد: ۱۶ زندانی با تلاش اعضای شورای حل اختلاف در ۶ ماه نخست امسال در شهرستان‌های گرگان و گنبد و گذشت شاکیان از زندان آزادشده‌اند.

جعفری افزود: امسال ۱۴۳ پرونده به شکل ویژه توسط اعضای این شوراها بررسی و ۱۳۵ پرونده‌ی آن با سازش طرفین مختومه شد.

وی تصریح کرد: با حضور اعضای این شورا در پرونده‌هایی مانند قتل نیز شاهد گذشت شاکیان و آزادی محکومان به قصاص هستیم.

جعفری افزود: حل‌وفصل مسالمت‌آمیز پرونده‌های این‌چنینی به دلیل حساسیت‌هایی که دارند از آسیب‌های اجتماعی در آینده می‌کاهد.

لازم به ذکر است شورای حل اختلاف از سال ۱۳۸۱ و باهدف حل مسالمت‌آمیز دعاوی، ترویج فرهنگ صلح و سازش و کاستن از حجم پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی، هم‌زمان با سراسر کشور در گلستان نیز آغاز به کارکرد.

کد مطلب 3818274

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