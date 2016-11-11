فرح اصولی هنرمند نقاش در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار دو آلبوم عکس از مجموعه آثار تازه اش خبر داد و گفت: دو آلبوم عکس از مجموعه آثار اخیرم با عنوان «گوش کن وزش ظلمت را می شنوی» و «فضیلت زخمی» منتشر شده و قرار است به همت آقای مازیار مصور رحمانی دو کتاب از مجموعه «حافظ» و مروری بر آثارم نیز به زودی منتشر شود و بعد از انتشار این دو کتاب احتمالاً زمان رونمایی از همه آنها بهار یا پاییز سال آینده خواهد بود.

اصولی که سال گذشته ۱۰ تابلو از مجموعه تازه خود با عنوان «فضیلت زخمی» را در گالری «دستان ۲» به نمایش گذاشت.، درباره نمایش مجموعه «گوش کن وزش ظلمت را می شنوی» توضیح داد: قرار است این مجموعه را ابتدا در یک شهر اروپایی و به احتمال زیاد در لندن به نمایش بگذارم که در حال حاضر در حال رایزنی در این زمینه هستم و بعد این آثار را در ایران ارائه می کنم.

این بانوی نقاش همچنین درباره انتشار کتاب دیگری که قرار است به صورت دستی چاپ و منتشر کند، بیان کرد: انتشار کتابی دستی به صورت لیتوگرافی و اچینگ را در برنامه ام دارم که با موضوع ۱۲ ماه سال است. این شیوه چاپ و انتشار کتاب کمی دشوار است چون می خواهیم هم به صورت دستی کار شود و هم انتشار آن ساده باشد که در حال برنامه ریزی برای آن هستیم.