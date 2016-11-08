استفاده از بالن مخابراتی استراتسفری برای ارتباطات اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، مراحل آزمایشی پروژه بالن مخابراتی استراتسفری توسط متخصصان پژوهشگاه فضایی ایران در دست اجرا است.

برات قنبری معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات از دستاوردهای فازنخست این پروژه بازدید کرد که در این بازدید، متخصصان و مجریان پروژه، گزارشی از روند پیشرفت آن ارائه دادند.

پروژه بالن مخابراتی استراتسفری امکان انتقال اینترنت به فاصله ۲۰ کیلومتری از مبدا را از طریق بالن‌های متصل به زمین فراهم می کند که این ویژگی در مواقع بحران یا شرایط تجمع موقت به کار گرفته می شود.

از این پروژه که با هدف استقرار و مدیریت بالن در لایه استراتسفر زمین (دومین لایه از اتمسفر زمین) با ارتفاع حدود ۲۰ کیلومتر از سطح زمین و ارائه خدمات اینترنتی در پژوهشگاه فضایی ایران تعریف شده، قرار است در اربعین سال‌جاری استفاده شود.