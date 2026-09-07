تهران به مطالبه پاسخگویی و حفاظت از غیرنظامیان ادامه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در ژنو روز دوشنبه در پیامی در یکی از شبکه های اجتماعی اعلام کرد که با آغاز شصت‌وسومین نشست شورای حقوق بشر، ایران بار دیگر بر تعهد خود برای رساندن صدای قربانیان و بازماندگان اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید می‌کند.

نمایندگی ایران در این پیام تصریح کرد که شورای حقوق بشر برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ناشی از درگیری‌ها، از جمله حملات بی‌تمایز و عمدی به زیرساخت‌ها و اهداف غیرنظامی در ایران، مأموریتی مشخص و تثبیت‌شده دارد.

در ادامه این پیام، حملات به میناب و لامرد مورد اشاره قرار گرفته و تأکید شده است که چنین حملاتی در این دو مورد، جنایات جنگی آشکار محسوب می‌شوند.

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران همچنین اعلام کرد که تهران به مطالبه پاسخگویی، اجرای عدالت و حفاظت از غیرنظامیان ادامه خواهد داد.

این موضع هم‌زمان با آغاز شصت‌وسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در کاخ ملل ژنو مطرح شده است. بر اساس برنامه رسمی منتشرشده، این نشست از ۱۶ شهریور به مدت یک ماه، به ریاست «سیدهارتو رضا سوریودیپورو» نماینده اندونزی برگزار می‌شود.

ارائه گزارش شفاهی «فولکر تورک» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در جهان، در برنامه افتتاحیه این نشست قرار دارد. بررسی گزارش‌های کشوری و موضوعی، گفت‌وگو با گزارشگران ویژه و سازوکارهای تحقیقاتی و رسیدگی به پیش‌نویس قطعنامه‌ها از دیگر بخش‌های اجلاس است.

شورای حقوق بشر، نهادی بین‌دولتی متشکل از ۴۷ کشور عضو است که در سال ۲۰۰۶ با تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشکیل شد و رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر و ارائه توصیه درباره آن‌ها از وظایف این نهاد به شمار می‌رود.

مطالبه امروز نمایندگی ایران، بر استفاده از همین مأموریت برای رسیدگی به حملات علیه غیرنظامیان ایرانی و پیگیری حقوق قربانیان و بازماندگان متمرکز است.