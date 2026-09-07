به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت آژانس بینالمللی انرژی اتمی، نشست فصلی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در وین آغاز شده و به مدت یک هفته برگزار میشود.
در این نشست، علاوه بر موضوعات مربوط به ایمنی و امنیت هستهای، اجرای پادمانها در ایران، کره شمالی و سوریه و وضعیت ایمنی هستهای در اوکراین بررسی میشود. پرونده هستهای ایران در شرایطی در دستور کار قرار دارد که آمریکا و سه کشور اروپایی در تلاش برای تصویب قطعنامهای جدید علیه تهران هستند.
شورای حکام صورتهای مالی، برنامهها و بودجه آژانس را بررسی میکند و درباره آنها به کنفرانس عمومی توصیه ارائه میدهد. این شورا همچنین درخواستهای عضویت در آژانس را بررسی، توافقنامههای پادمان را تصویب و انتشار استانداردهای ایمنی آژانس را تأیید میکند.
گروسی: بازگشت به دیپلماسی برای یافتن راهحلی درباره مسائل مربوط به برنامه هستهای ایران ضروری است
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در افتتاحیه نشست شورای حکام گفت آژانس در دوره اخیر نه اطلاعاتی از ایران درباره وضعیت مواد و تأسیسات هستهای اعلامشده دریافت کرده و نه به این تأسیسات دسترسی داشته است؛ بنابراین نتوانسته وظایف پادمانی خود را در تأسیسات هستهای اعلامشده ایران انجام دهد.
گروسی مدعی شد: در نتیجه، آژانس قادر نیست وضعیت مواد هستهای ایران را از منظر پادمانها راستیآزمایی کند و همچنین نمیتواند درباره اجرای قطعنامههای مرتبط شورای امنیت سازمان ملل و قطعنامههای شورای حکام توسط ایران گزارش دهد.
او تأکید کرد که بیش از یک سال است آژانس رسیدگی خود درباره موجودیهای قبلاً اعلامشده اورانیوم با غنای پایین و بالا از جمله اورانیوم غنیشده تا سطح ۶۰ درصد U-235، در تأسیسات آسیبدیده از حملات نظامی ژوئن ۲۰۲۵ را از دست داده است.
گروسی این وضعیت را «نگرانی جدی از منظر اشاعه هستهای» توصیف کرد و گفت نبود اطلاعات درباره این تأسیسات و مواد هستهای مرتبط با آنها و ناتوانی آژانس در انجام راستیآزمایی، باید با بیشترین فوریت برطرف شود.
او بدون اشاره به تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی و محکومیت اقدام آنها از ایران خواست بهصورت سازنده با آژانس همکاری کند تا اجرای کامل و مؤثر پادمانهای آژانس در ایران امکانپذیر شود و تهران به تعهدات خود تحت پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) عمل کند.
گروسی همچنین گفت بازگشت به دیپلماسی و مذاکرات برای یافتن راهحلی درباره مسائل مربوط به برنامه هستهای ایران ضروری است و آژانس آماده است از چنین تلاشهایی حمایت کند. به گفته ادعای او، وضعیت برنامه هستهای ایران پیامدهایی برای نظام جهانی عدم اشاعه هستهای دارد.
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