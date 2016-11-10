کوروش زارعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت های جدید این مرکز گفت: در نظر داریم نخستین همایش تئاتر مردمی پیاده روی اربعین را در این ایام در موکب ها و عمودهای مختلفی که ما از پیش در مسیر نجف تا کربلا تعیین کرده ایم، برگزار کنیم.

وی افزود: همکاران من نزدیک به چهار ماه تلاش کردند تا گروه های مختلف نمایشی را از سراسر ایران جمع آوری کنند و بر همین اساس قرار است ۸ گروه نمایشی به زبان های عربی و فارسی بین نجف تا کربلا به اجرای نمایش بپردازند. نمایش «واگویه های علی گندآبی» از همدان، سه نمایش از کرمانشاه، یک نمایش از پردیس دانشگاه تهران و سه نمایش از اهواز قرار است در این ایام اجرا شوند.

زارعی عنوان کرد: اجرای چنین همایشی باعث می شود تجربه ای در عرصه نمایش های آیینی و مذهبی به دست آوریم و بتوانیم سال آینده به صورت دقیق تر و مدبرانه تر به اجرای چنین برنامه هایی بپردازیم. البته در نظر داریم با هنرمندان تئاتر عراق هم ارتباط برقرا کنیم تا به تولیدات مشترکی با آنها برسیم. این را هم باید بگویم که برخی از هنرمندان تئاتر عراقی فکر می کنند چنین کارهایی شعاروار است، اما ما با برنامه هایی که داریم می خواهیم آنها را به این امر تشویق کنیم، زیرا به هرحال در پیاده روی اربعین حدود ۲۰ میلیون نفر شرکت می کنند که می توان از این ظرفیت بزرگ در جهت اهداف خودمان استفاده کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: من هم در ایام پیاده روی اربعین در چند موکب و عمودی که از پیش مشخص کردیم، مقتل خوانی خواهم کرد.