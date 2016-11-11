کودکان ورزشکار بیشتر در معرض آلاینده ها هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محققان مرکز پزشکی دانشگاه کلمبیا نیویورک دریافته اندکودکان ساکن در مناطق شهری که در ورزش های شدید شرکت می کنند (چه در فضای بسته و چه فضای باز) در مقایسه با کودکانی که فعالیت کمتری دارند، بیشتر در معرض ریسک کربن سیاه ناشی از آلاینده های ترافیکی قرار دارند. کربن سیاه، آلاینده ای است که تاثیرات مضری بر سلامت دارد.

مطالعات آشکار ساخته است کودکانی که ورزش می کردند در مقایسه با کودکان بدون تحرک، ۲۵ درصد بیشتر در معرض غلظت کربن سیاه قرار داشتند.

به گفته محققان، ورزش منظم دارای فواید متعددی برای سلامت از جمله کاهش التهاب مجاری هوا در مقایسه با عدم تحرک است، اما قرارگیری در معرض میزان بالای کربن سیاه ممکن است این تاثیر را کاهش دهد.

در این مطالعه، تیم تحقیق ۱۲۹ کودک ۹ تا ۱۴ ساله را مورد بررسی قرار دادند. برای اندازه گیری میزان فعالیت فیزیکی این کودکان در یک دوره شش روزه، یک حرکت سنج به مچ آنها بسته شد. میزان استنشاق کربن سیاه نیز توسط یک وسیله ردیاب کربن اندازه گیری شد.