به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، امروز (چهارشنبه، ۲۸ مرداد) با بیان اینکه یکی از پروژه‌های بزرگ استان اردبیل با عنوان پروژه شهید سلیمانی در زمینی به مساحت بالغ بر ۶۴۰ هکتار در حال اجراست، گفت: عملیات اجرایی این پروژه حدود دو تا دو سال و نیم پیش آغاز شده و اکنون با پیشرفت مطلوبی در حال شکل‌گیری است.

وی افزود: ساخت‌وساز واحدهای مسکونی در این پروژه شکل گرفته و به روزهای پایانی رسیده است و در حال حاضر اجرای خدمات زیربنایی مورد نیاز پروژه در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: همان تعهدی که به مردم عزیز، داده بودیم، این است که واحدهای مسکونی را بسازیم، آماده کنیم و به اتمام برسانیم و این واحدها از خدمات زیربنایی برخوردار باشند.

وی با اشاره به اهمیت ایجاد خدمات روبنایی در کنار ساخت واحدهای مسکونی اظهار کرد: مسیرهای اصلی پروژه آماده‌سازی شده و فاز نخست آن به اتمام رسیده است و مراحل فاز دوم نیز در حال شکل‌گیری است. دستور تأمین بالغ بر ۱۷ هزار تن قیر مورد نیاز این پروژه صادر شده و پس از اجرای عملیات خدمات زیربنایی، بخش‌های مربوط به آب، فاضلاب و برق نیز تکمیل خواهد شد و مراحل پایانی خود را طی می‌کند.

ساخت بیش از ۱۶ هزار واحد مسکونی در پروژه شهید سلیمانی

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بالغ بر ۱۶ هزار واحد مسکونی در پروژه شهید سلیمانی اردبیل در حال ساخت است، گفت: همزمان با اینکه خدمات زیربنایی و ساخت مسکن را در دستور کار قرار داده‌ایم، موضوع خدمات روبنایی نیز دنبال می‌شود که شامل مسجد، مدرسه، کلانتری و فضاهای تجاری است.

فقط تأمین زمین وظیفه سازمان ملی زمین و مسکن نیست

وی‌ تاکید کرد: اگر قرار باشد یک فضای مناسب برای مردم ساخته و تحویل شود، بدون ایجاد خدمات روبنایی این موضوع امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین تلاش مجموعه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن فقط تأمین زمین نیست و خدمات روبنایی نیز در دستور کار دولت قرار دارد.

نبیان با اشاره به موضوع عدالت اجتماعی و عدالت آموزشی تاکید کرد: عدالت اجتماعی و عدالت آموزشی، یکی دیگر از دغدغه‌هایی‌اند که ریاست جمهور، در دستور کار دولت قرار داده‌اند، ساخت فضاهای آموزشی است.

وی ادامه داد: در همین رابطه برنامه‌ریزی انجام داده‌ایم و مقرر شده است حدود ۵۰ درصد از منابع ساخت مدرسه توسط سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور تأمین شود و ۵۰ درصد دیگر از منابع نیز توسط سازمان ملی زمین و مسکن تأمین شود تا بتوانیم به عدالت آموزشی دست پیدا کنیم.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اهمیت ایجاد فضاهای تجاری در پروژه‌های مسکونی اظهار کرد: یکی دیگر از موضوعات مهم، فضاهای تجاری محله‌ای است، ساخت فضاهای تجاری یکی دیگر از اولویت‌هایی است که در دستور کار قرار داده‌ایم تا بتوانیم با سرعت بیشتری این دغدغه‌های مربوط به ساخت مسکن را به حداقل برسانیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکیدی کرد: در یک سال گذشته، سه مرحله جنگ را داشتیم که در این یک سال، حتی یک ساعت پروژه‌های ما تعطیل نبوده است. از فروردین‌ماه تاکنون بالغ بر ۱۰ همت منابع به استان‌ها تزریق شده و بالغ بر ۶ همت نیز برای دهک‌ها تأمین منابع شده است.

تأمین زمین طرح جوانی جمعیت به ۱۶۸ هزار نفر رسید

وی درباره اجرای قانون جوانی جمعیت نیز گفت: در روزی که دولت کار خود را آغاز کرد، حدود ۳۱ تا ۳۲ هزار نفر تأمین زمین شده بودند، اما امروز این عدد به ۱۶۸ هزار نفر رسیده است.

نبیان ادامه داد: اکنون جلسات استان به استان را تشکیل می‌دهیم تا کمبودها را شناسایی کنیم و نسبت به تأمین زمین و در نهایت تحویل آن بر اساس قولی که به مردم داده‌ایم، اقدام کنیم. مقام عالی وزارت وعده تأمین زمین برای بیش از ۲۰۰ هزار نفر را داده‌اند و اکنون به عدد ۱۶۸ هزار نفر رسیده‌ایم.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان اردبیل گفت: امسال در اردبیل تا امروز هزار واحد تحویل شده و هزار و ۶۰۰ واحد نیز در مراحل نهایی قرار دارد؛ بنابراین مجموعاً ۲ هزار و ۶۰۰ واحد در اردبیل بخشی تعهد شده و تحویل شده و مابقی نیز در مرحله عقد قرارداد و تحویل زمین قرار دارد.

وی درباره مسکن محرومان یا «خانه امید» اظهار کرد: در حوزه مسکن محرومان یا خانه امید، تعهد سه‌ساله‌ای با مجموعه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داشتیم که شامل ساخت ۵۰ هزار واحد طی سه سال بود. طی یک سال این عدد را به ۴۵ هزار واحد رسانده‌ایم و اکنون در حال برداشتن گام دوم هستیم به محض اینکه تأمین منابع مالی.

۴۵ هزار واحد مسکن محرومان در یک سال تأمین شد

معاون‌ وزیر راه و شهرسازی افزود: ۲ هزار واحد از این واحدها تا شهریورماه تحویل مردم خواهد شد. تلاش ما این است که این طرح را وارد فاز دوم کنیم و بتوانیم تعداد بیشتری از این واحدها را برای عزیزانمان در مجموعه خانه امید پیگیری کنیم و مسکن محرومان را با سرعت بیشتری اجرایی کنیم.

ساخت ۸۵ هزار واحد استیجار

نبیان درباره خانه‌های سازمانی نیز گفت: تعهد دیگری که وجود داشت، موضوع استیجار بود که در قانون دهه ۷۰ مصوب شده است. در گام نخست، بر اساس ماده ۶، حدود ۱۰ هزار واحد برای این موضوع در نظر گرفته شده بود.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تاکید کرد: برای تأمین منابع مالی این طرح، برنامه‌ریزی شد که از محل فروش خانه‌های سازمانی که در سنوات گذشته در اختیار تعدادی از عزیزان بود، منابع لازم تأمین شود. کارگروهی شکل گرفت.

وی ادامه داد: بخش اعظم این واحدها تخلیه شده و بخش دیگری نیز در حال تخلیه است. اگر واحدی نیز تخلیه نشود، مراحل اداری و قانونی آن در حال طی شدن است و اقدامات مربوط به احضاریه نیز انجام می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در کشور، موضوع استیجار و اجرای قانون استیجار برای ۱۰ هزار واحد در حال شکل‌گیری است. بر اساس ماده ۱۰ نیز تأمین زمین، چه از طرف دولت و چه از طرف سرمایه‌گذاران، در حال انجام است که برای فاز دوم بالغ بر ۷۵ هزار واحد پیش‌بینی شده است.

نبیان در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع، این طرح‌ها ۸۵ هزار واحد را شامل می‌شود و در حال انجام اقدامات لازم هستیم تا بتوانیم این واحدها را با سرعت بیشتری به مردم تحویل دهیم.