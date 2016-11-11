استقرار ۲ بالگرد ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرز مهران

سرهنگ فریبرز شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همچون سال گذشته امسال نیز ارتش جمهوری اسلامی ایران دو بالگرد هوانیروز را برای خدمات دهی مناسب به زائران اربعین حسینی در مرز مهران مستقر خواهد کرد.

وی عنوان کرد: موکب بزرگ اربعین ارتش در مهران در فضایی به وسعت ۱۲ هزار متر مربع در ایستگاه های غذا و چای، غرفه فرهنگی، نمازخانه، سقاخانه و ...انجام وظیفه خواهد کرد.

رئیس دبیرخانه تیپ ۱۸۱ زرهی ارتش افزود: برپایی دو آشپزخانه و پخت روزانه ۹ هزار و ۴۰۰ پرس غذا، استقرار سه باب نانوایی سیار و پخت روزانه ۱۰ هزار قرص نان و توزیع اقلام فرهنگی همچنین شال در بین زائران حسینی از دیگر خدمت رسانی موکب تیپ ۱۸۱ ارتش به زائرین حسینی در مرز مهران است.