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۲۱ آبان ۱۳۹۵، ۷:۵۰

رئیس دبیرخانه تیپ ۱۸۱ زرهی ارتش خبر داد:

استقرار ۲ بالگرد ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرز مهران

استقرار ۲ بالگرد ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرز مهران

ایلام-رئیس دبیرخانه تیپ ۱۸۱ زرهی ارتش از استقرار دو بالگرد ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرز مهران خبر داد.

سرهنگ  فریبرز شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همچون سال گذشته امسال نیز ارتش جمهوری اسلامی ایران دو بالگرد هوانیروز را برای خدمات دهی مناسب به زائران اربعین حسینی در مرز مهران مستقر خواهد کرد.

وی عنوان کرد: موکب بزرگ اربعین ارتش در مهران در فضایی به وسعت ۱۲ هزار متر مربع در ایستگاه های غذا و چای، غرفه فرهنگی، نمازخانه، سقاخانه و ...انجام وظیفه خواهد کرد.

رئیس دبیرخانه تیپ ۱۸۱ زرهی ارتش افزود: برپایی دو آشپزخانه و پخت روزانه ۹ هزار و ۴۰۰ پرس غذا، استقرار سه باب نانوایی سیار و پخت روزانه ۱۰ هزار قرص نان و توزیع اقلام فرهنگی همچنین شال در بین زائران حسینی از دیگر خدمت رسانی موکب تیپ ۱۸۱ ارتش به زائرین حسینی در مرز مهران است.

کد مطلب 3821107

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