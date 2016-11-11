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۲۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۱۹

برای دومین روز؛

شهرهای آمریکا شاهد تظاهرات های ضد «ترامپ»

شهرهای آمریکا شاهد تظاهرات های ضد «ترامپ»

تظاهرات های ضد «دونالد ترامپ» در شهرهای مختلف آمریکا برای دومین روز ادامه داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازسی ان ان، مخالفان پیروزی «دونالد ترامپ» در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای دومین شب متوالی در شهرهای مختلف آمریکا به خیابان ها ریختند.

درگیری ها در اورگان و پورتلند از سوی پلیس غیر قانونی اعلام شده بطوریکه این اعتراضات به اعتقاد پلیس در حال تبدیل شدن به رفتارهای مجرمانه و خطرناک از سوی معترضان است.

در این مناطق پلیس برای متفرق کردن مردم از مهمات کمتر خطرناک علیه سلامتی شهروندان استفاده کرده و معترضان نیز با پرتاب وسایلی به سمت پلیس به خودروهای پلیس آسیب رسانده اند.

اعتراضات در فیلادرفیلا  و میناپولیس مسالمت آمیز گزارش شده است.

همچنین مایکل مور مستند ساز آمریکایی نیز به جمع معترضان در اطراف برج ترامپ در نیویورک پیوسته است.

کد مطلب 3821347
پیمان یزدانی

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