نگاه عکاسان عراقی را تغییر دادیم/ عکاسی از طبیعت با نگاهی متفاوت

سید احسان باقری رییس خانه عکاسان حوزه هنری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برپایی کارگاه آموزش عکاسی در عراق که به همت رایزنی فرهنگی سفارت ایران در عراق و حوزه هنری برپا شد، گفت: سال گذشته سوگواره هنر عاشورایی و یک کارگاه گرافیک را در شهر نجف برپا کردیم و در کارگاهی که امسال در حوزه عکس برگزار شد حدود ۵۰ نفر از عکاسان عراقی حضور داشتند و ۱۰ روز کارگاه علمی و تئوریک برپا شد که سه روز فرهاد سلیمانی عضو هیات علمی دانشگاه هنر در این کارگاه ها حضور داشت.

وی درباره موضوعات آموزشی کارگاه ها نیز بیان کرد: کشور میزبان اعلام کرده بود عکاسی از ابنیه و معماری و همچنین عکاسی خبری و مستند و عکاسی طبیعت جزو نیازمندی‌هایش است و قرار بود برای هر کدام سه روز کارگاه برگزار شود ولی من با حضورم در آنجا و صحبت هایی که داشتم این موضوع را کمی تغییر دادم.

باقری ادامه داد: صحبت من با دوستان این بود که طبق تعریف علمی که در دنیا مطرح است عکاسی طبیعت نوعی از عکاسی است که در آن هیچ نشانه ای از انسان و دست ساخته های انسان نباشد که به زعم من این نوع عکاسی در این برهه به درد عراقی ها نمی خورد ولی موضوعاتی در طبیعت این کشور هست که بیشتر به عکاسی اجتماعی نزدیک است و برای آنها مناسب تر است مثل پدیده گرد و غبار یا بحث زباله ها که محیط زیست این کشور را تهدید می کند و یا اتفاقاتی که به واسطه جنگ درگیر آن هستند و عکاسانی از ایران و دیگر کشورها آن را پوشش می دهند و عکاسان عراقی در این زمینه عقب هستند.

این عکاس اظهار کرد: من با نمونه کارهایی که به دوستان نشان دادم و صحبت هایی که داشتیم آنها را قانع کردم ذهنیتشان را نسبت به اولویت‌هایشان تغییر دهند. دلیل اصلی که قبول کردم به عراق بروم همین بود که یک تاثیر ایدئولوژیک روی آنها داشته باشم و نه صرفا یک مبحث آموزشی را پیش ببرم. مثلا آنها می گفتند مگر می شود از گرد و غبار عکس گرفت و من عکسی را نشانشان دادم که هنگام فرود در فرودگاه نجف از گرد و غبار گرفته بودم.

وی ادامه داد: البته عراق بر عکس تصوری که شاید بسیاری از ما داشته باشیم مناطق کوهستانی، شط، نخل و... دارد. اکثر کسانی که برای زیارت به عراق می روند معمولا این تصاویر را نمی بینند و یا حتی مناطق مرفه شهر که نسبتا خانه ها و رستوران های خوبی دارد دیده نمی‌شود، اما بحث من با دوستان این بود که طبیعت فقط زیبایی نیست و باید بیشتر از آسیب هایی که طبیعت دیده عکس گرفت و تاثیرگذار بود و یا باید عکس های اجتماعی تاثیرگذار گرفت. مثلا یک روز ما به مناطق زاغه نشین حومه نجف رفتیم. آنجا من پسربچه ای را دیدم که دم یک بوفالو را گرفته بود و اسکی می کرد. آنجا مردم از بوفالوها نگهداری می کنند. این تصویر با توجه به اینکه اکثر آدم‌ها از چنین حیوانی می ترسند برایم خیلی جالب بود. حتی عکسی از بازی بچه ها با بوفالوها گرفتم و در اینستاگرام منتشر کردم.

باقری در پایان بیان کرد: خوشبختانه نتیجه این ورک شاپ ها همانطور که گفتم بسیار خوب بود و توانستیم تا حد زیادی از نظر ایدئولوژیک روی نگاه آنها تاثیر بگذاریم.