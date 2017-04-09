سید احسان باقری مدیر خانه عکاسان ایران وابسته به حوزه هنری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برپایی نمایشگاه عکس های مرتضی شعبانی از آزادسازی حلب با عنوان «حلب آزاد شد» گفت: این نمایشگاه از روز یکشنبه ۲۰ فروردین ماه تا ۳۰ فروردین در خانه عکاسان ایران برپاست و در این نمایشگاه ۳۵ فریم عکس ۵۰ در ۷۰ از پس از آزادسازی حلب به نمایش درمی آید.

وی درباره رویکرد مضمونی عکس ها بیان کرد: با توجه به اینکه موقعیت شهر حلب و آزادسازی آن یک موقعیت استراتژیک بود و محاصره این شهر چند سال به طول انجامیده بود، نگاه عکاس به تخریب شهر و فضاهای شهری معطوف به پس از آزادسازی این شهر است.

این عکاس در پاسخ به اینکه مرتضی شعبانی بیشتر به عنوان مستندساز شناخته می شود چه شد که نمایشگاه عکس های او از سوریه در حوزه هنری برپا شده است، اظهار کرد: مرتضی شعبانی از نوجوانی عکاسی می کرد و یکی از معروف ترین عکس هایش عکسی است از شهید آوینی که دو هفته قبل از شهادت ایشان در فکه گرفته است؛ همان عکس معروفی که شهید آوینی دست به سینه ایستاده است. اما درست می گویید آقای شعبانی بیشتر به عنوان مستندساز شناخته می شود ولی با توجه به محدودیت هایی که برای حضور عکاسان در فضای سوریه و حلب وجود داشت او که برای ساخت فیلم مستند به آنجا رفته بود در برخی مواقع شروع به ثبت عکس هم کرده است.

باقری درباره اینکه ملاک برپایی نمایشگاه های عکس در حوزه هنری چیست و چرا از دیگر عکاسانی که با علاقه به سوریه رفته و عکاسی کرده اند نمایشگاهی برگزار نمی شود، بیان کرد: من به آقای شعبانی هم این موضوع را گفتم که احتمالا به شما انتقادهایی می شود و عکاسان به شما خواهند گفت که امکان رفتن ما برای عکاسی به این مناطق نیست و شما که بیشتر تمرکزتان روی مستندسازی است نه عکاسی توانسته اید به این منطقه بروید و نمایشگاه هم از آثارتان برپا کنید.

مدیر خانه عکاسان تاکید کرد: ما نشست های زیادی با متولیان امر داشته ایم و این موضوع مطالبه شخص من نیز بوده است که تسهیلات رفتن به منطقه های جنگی برای عکاسان ایرانی مهیاتر باشد.

وی ادامه داد: درباره اولویت های موضوعی هم باید بگویم ما در قدم اول اولویتمان برای برپایی نمایشگاه های عکس موضوعاتی مانند سبک زندگی به صورت کلی و بحث های ریزتری مانند اقتصاد مقاوتی، حجاب، نبرد و جنگ هایی که میان گروه های تکفیری و جبهه مقاومت رخ می دهد، است. این نمایشگاه نیز سومین نمایشگاه ما در زمینه جنگ سوریه است و قبلا دو نمایشگاه انفرادی و یک نمایشگاه گروهی برپا کرده ایم.

شما به تاریخ جنگ ها و تاریخ هنر که نگاه کنید می بینید بیش از هر مدیوم دیگری عکس ها بوده اند که روی روند و بازتاب جنگ ها تاثیر گذاشته اند مدیر خانه عکاسان ایران در پاسخ به این پرسش که ما عکاسان خوبی داریم که از جنگ سوریه عکاسی کرده اند اما این عکس ها بازتاب زیادی در جامعه نداشته است و آیا به نظر وی فقط خطوط قرمز امنیتی دلیل این موضوع است، گفت: عمده انتقاد من که به دوستان نیز منتقل کرده ام این است که درست است که ما بخشی از ممانعت هایمان در نمایش بخش عظیم این عکس ها مباحث امنیتی است اما بخشی به نبود مدیریت صحیح این موضوع و غفلت از امر تاثیرگذاری رسانه ای بر می گردد. ما در این زمینه در مقابل گروه های تکفیری ضعیف عمل می کنیم و هنوز در کشور خودمان نتوانسته ایم علت حضورمان در سوریه را تبیین کنیم. شما به تاریخ جنگ ها و تاریخ هنر که نگاه کنید می بینید بیش از هر مدیوم دیگری عکس ها بوده اند که روی روند و بازتاب جنگ ها تاثیر گذاشته اند و حتی عکس های بسیار معروفی در این زمینه داریم. این نشان دهنده قدرت عکاسی بحران و جنگ است که متاسفانه روی آن احاطه نداریم.

این عکاس ادامه داد: ما حتی سر آزادی حلب این ناراحتی را داریم که عکاسان حرفه ای ما نتوانستند در این صحنه حضور داشته باشند و عکس های نابی ثبت کنند. درست است که آقای شعبانی بودند و بسیار عکس های خوبی گرفتند اما به هر حال حرفه اصلی ایشان مستندسازی است. امید داریم راه حضور عکاسان ایرانی در سوریه باز شود و من شنیده ام رویکرد جدیدی در فضای رسانه ای سوریه و عراق ایجاد شده است که امیدوارم صحت داشته باشد و بیش از این فرصت سوزی نشود. در این چند سال فرصت های زیادی را از دست داده ایم و عکس هایی که بیشتر دیده شده عکس هایی است که با پول جبهه معارض ما و با هزینه های سنگین تهیه شده است.

باقری با اشاره به نکات امنیتی که باید در عکاسی رعایت شود، گفت: اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم حضور ایران در سوریه حضوری امنیتی است و نباید چهره های افراد شناسایی شود و اطلاعات دست دشمن بیفتد و در خیلی از مواقع عکس ها مدتی محرمانه می مانند و بعد منتشر می شوند. شخصا همیشه به این نکته تاکید داشتم که عکاس باید به موقع عکسی را ثبت کند اما باید آگاه باشد که عکس کی و کجا و در چه موقعیتی باید نمایش داده شود. کمی اخلاق حرفه ای در زمینه عکاسی در ایران ضعیف است مثلا در حادثه پلاسکو عکاس از جنازه عکس گرفته بود و می خواست همان زمان منتشر کند بدون توجه به این موضوع که این مساله چه تاثیری در جامعه می گذارد.

وی با اعلام این خبر که در تدارک برپایی نمایشگاه عکس هایی از حسن قائدی به عنوان مهمترین عکاس ایرانی که تا به حال در سوریه عکاسی کرده هستند، بیان کرد: نمایشگاه عکس های این عکاس نیز به زودی برپا خواهد شد.