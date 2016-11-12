ترکیه میزبان نشر ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، سی و پنجمین دوره نمایشگاه کتاب ترکیه از تاریخ ۲۲ تا ۲۵ آبان ماه برگزار می‌شود. بخش عمومی این نمایشگاه تا اول آذرماه دایر است.

این نمایشگاه در فضایی به وسعت ۲۵ هزار مترمربع برگزار می‌شود. فضایی که به ناشران اختصاص یافته ۱۳ هزار متر مربع است. کشورهای کره جنوبی، آذربایجان، آلمان، ایران، رومانی، امارات، بوسنی و هرزگوین، اوکراین، هندوستان، مجارستان، کانادا و قبرس در این دوره از نمایشگاه حضور دارند. تعداد ۶۸۰۰ ناشر از کشور ترکیه درسی و پنجمین دوره نمایشگاه کتاب ترکیه حضور دارند.

شعار امسال نمایشگاه بین المللی کتاب استانبول «فلسفه و انسان» است و آلمان هم مهمان ویژه این دوره از نمایشگاه یادشده است که ۲۵۳ مترمربع برای فعالیت‌های این کشور اختصاص یافته است.

غرفه ایران در این نمایشگاه هم ۱۵ مترمربع مساحت دارد که در آن ۲۰۰ عنوان کتاب در حوزه کودک و نوجوان، هنر، ایران‌شناسی، ادبیات، داستان‌های شاهنامه و مذهبی در غرفه ایران به نمایش درآمده است.

معرفی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در قالب کاتالوگ و لوح فشرده، دعوت از ناشران بین‌الملل برای حضور در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و برگزاری روز ایران از جمله فعالیت‌های موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران در این دوره از نمایشگاه استانبول است.