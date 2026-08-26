کشف انشعاب غیرمجاز از خط خروجی مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی برازجان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضایی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این انشعاب غیرمجاز از خط خروجی مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی شهر برازجان و با استفاده از لوله ۹۰ میلی‌متری ایجاد شده بود که شناسایی و برای جلوگیری از برداشت غیرمجاز آب، اقدامات لازم انجام شد.

وی افزود: شناسایی و برخورد با انشعاب‌های غیرمجاز با هدف صیانت از منابع آبی، جلوگیری از هدررفت آب و تأمین پایدار آب مشترکان در دستور کار آب و فاضلاب قرار دارد.

رضایی با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان در حفاظت از تأسیسات آبرسانی، گفت: برداشت غیرمجاز از شبکه می‌تواند موجب اختلال در روند توزیع آب و تضییع حقوق سایر مشترکان شود.

وی ادامه داد: گروه‌های نظارتی آب و فاضلاب به صورت مستمر شبکه و تأسیسات آبرسانی را پایش می‌کنند و با موارد انشعاب و برداشت غیرمجاز مطابق ضوابط برخورد خواهد شد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان دشتستان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه انشعاب غیرمجاز یا برداشت غیرقانونی آب، موضوع را به شرکت آب و فاضلاب اطلاع دهند.