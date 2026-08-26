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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۱۹

کشف انشعاب غیرمجاز از خط خروجی مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی برازجان

کشف انشعاب غیرمجاز از خط خروجی مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی برازجان

بوشهر- مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان دشتستان از کشف انشعاب لوله ۹۰ میلی‌متری غیرمجاز از خط خروجی مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضایی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این انشعاب غیرمجاز از خط خروجی مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی شهر برازجان و با استفاده از لوله ۹۰ میلی‌متری ایجاد شده بود که شناسایی و برای جلوگیری از برداشت غیرمجاز آب، اقدامات لازم انجام شد.

وی افزود: شناسایی و برخورد با انشعاب‌های غیرمجاز با هدف صیانت از منابع آبی، جلوگیری از هدررفت آب و تأمین پایدار آب مشترکان در دستور کار آب و فاضلاب قرار دارد.

رضایی با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان در حفاظت از تأسیسات آبرسانی، گفت: برداشت غیرمجاز از شبکه می‌تواند موجب اختلال در روند توزیع آب و تضییع حقوق سایر مشترکان شود.

کشف انشعاب غیرمجاز از خط خروجی مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی برازجان

وی ادامه داد: گروه‌های نظارتی آب و فاضلاب به صورت مستمر شبکه و تأسیسات آبرسانی را پایش می‌کنند و با موارد انشعاب و برداشت غیرمجاز مطابق ضوابط برخورد خواهد شد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان دشتستان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه انشعاب غیرمجاز یا برداشت غیرقانونی آب، موضوع را به شرکت آب و فاضلاب اطلاع دهند.

کد مطلب 6927989

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